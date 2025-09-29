Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Trump y Netanyahu se reúnen para negociar el fin de la guerra en Gaza

El encuentro busca avanzar en un plan de paz de 21 puntos que incluye alto el fuego, liberación de rehenes y el futuro de la Franja bajo supervisión internacional.

Donald Trump con Netanyahu.

Trump y Netanyahu se reúnen en Washington | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Este lunes Washington se convierte en el epicentro diplomático de Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de poner fin al conflicto.

Se trata del cuarto encuentro entre Trump y Netanyahu en lo que va de 2025. Sobre la mesa se encuentra un plan de 21 puntos impulsado por Washington que busca un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes en manos de Hamás y el establecimiento de un gobierno transitorio en la Franja de Gaza bajo supervisión internacional.

Un plan en construcción

Netanyahu confirmó el domingo que trabaja junto al equipo de Trump en la propuesta. En una entrevista televisiva, admitió que el plan aún no está terminado, pero mostró confianza en que pueda implementarse pronto. "Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", afirmó el primer ministro israelí.

Por su parte, Trump lleva días adelantando que el acuerdo está "muy cerca". Ayer, en su red social Truth Social, insistió en que existe "una oportunidad real de grandeza en Oriente Medio" y aseguró que todos los actores clave están "a bordo para algo especial, por primera vez en la historia".

Más allá de la estrategia militar y diplomática, el encuentro pone de manifiesto la estrecha relación entre Trump y Netanyahu. El primer ministro definió al presidente estadounidense como un "aliado increíble de Israel" y un "amigo increíble". "Creo que el presidente Trump es el líder más independiente y sorprendente que he visto en toda mi vida", aseguró Netanyahu.

En paralelo, el equipo de Trump trabaja en Washington con asesores de confianza como Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido reuniones privadas con Netanyahu en los últimos días.

La reunión llega en un momento complicado para Netanyahu. Su ejército intensifica la incursión terrestre en Ciudad de Gaza, en medio de rechazos y condenas internacionales. La semana pasada varios países anunciaron el reconocimiento del Estado palestino, aumentando la presión diplomática sobre Tel Aviv.

Hamás, por su parte, aseguró que todavía no ha recibido nuevas propuestas de negociación. La organización islamista recordó que las conversaciones se encuentran suspendidas desde el fallido intento de asesinato contra su liderazgo en Doha el pasado 9 de septiembre. Pese a ello, en las últimas horas el grupo estaría analizando el borrador del plan estadounidense, según fuentes cercanas a las negociaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Al menos 4 muertos y 8 heridos en un tiroteo con un rifle en una iglesia en Michigan

Tiroteo Michigan

Publicidad

Mundo

Donald Trump con Netanyahu

Trump y Netanyahu se reúnen para negociar el fin de la guerra en Gaza

Rescate pescador

VÍDEO: El rescate in extremis de un pescador atrapado en el mar por el tifón Bualoi en Vietnam

Maia Sadun votando

Victoria absoluta de los proeuropeos en las elecciones parlamentarias moldavas

Tiroteo Michigan
EEUU

Al menos 4 muertos y 8 heridos en un tiroteo con un rifle en una iglesia en Michigan

bombardeo Ucrania
Internacional

Vídeo: Último y de los mayores ataques aéreos de Rusia a Ucrania

Un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona
Ataque en EEUU

Tres muertos en un tiroteo en un restaurante y un muerto en otro tiroteo en una iglesia mormona

El artífice del tiroteo en Carolina del Norte ha sido arrestado mientras que el de Michigan fue abatido.

Imagen del buque 'Furor' de la Armada.
Fuerzas Armadas

Armado con un cañón y dos ametralladoras: así es 'Furor', el buque enviado para proteger a la flotilla de Gaza

Este buque puede llevar a cabo misiones de neutralización, protección y control en espacios internacionales.

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Sarkozy rechaza un indulto de Macron y afirma que luchará "hasta su último aliento" para demostrar su honestidad

Drones rusos Shahed

Madrid entra en el radio de los drones rusos Shahed que amenazan a Europa: solo una ciudad se queda fuera

Imagen de Roksana Lecka, condenada por abusar a 21 bebés.

Condenada a ocho años por abusos "sádicos" a 21 bebés en dos guarderías: "Tiró a los niños de cabeza sobre las cunas"

Publicidad