Trump y Netanyahu se reúnen para negociar el fin de la guerra en Gaza

Este lunes Washington se convierte en el epicentro diplomático de Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de poner fin al conflicto.

Se trata del cuarto encuentro entre Trump y Netanyahu en lo que va de 2025. Sobre la mesa se encuentra un plan de 21 puntos impulsado por Washington que busca un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes en manos de Hamás y el establecimiento de un gobierno transitorio en la Franja de Gaza bajo supervisión internacional.

Un plan en construcción

Netanyahu confirmó el domingo que trabaja junto al equipo de Trump en la propuesta. En una entrevista televisiva, admitió que el plan aún no está terminado, pero mostró confianza en que pueda implementarse pronto. "Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", afirmó el primer ministro israelí.

Por su parte, Trump lleva días adelantando que el acuerdo está "muy cerca". Ayer, en su red social Truth Social, insistió en que existe "una oportunidad real de grandeza en Oriente Medio" y aseguró que todos los actores clave están "a bordo para algo especial, por primera vez en la historia".

Más allá de la estrategia militar y diplomática, el encuentro pone de manifiesto la estrecha relación entre Trump y Netanyahu. El primer ministro definió al presidente estadounidense como un "aliado increíble de Israel" y un "amigo increíble". "Creo que el presidente Trump es el líder más independiente y sorprendente que he visto en toda mi vida", aseguró Netanyahu.

En paralelo, el equipo de Trump trabaja en Washington con asesores de confianza como Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido reuniones privadas con Netanyahu en los últimos días.

La reunión llega en un momento complicado para Netanyahu. Su ejército intensifica la incursión terrestre en Ciudad de Gaza, en medio de rechazos y condenas internacionales. La semana pasada varios países anunciaron el reconocimiento del Estado palestino, aumentando la presión diplomática sobre Tel Aviv.

Hamás, por su parte, aseguró que todavía no ha recibido nuevas propuestas de negociación. La organización islamista recordó que las conversaciones se encuentran suspendidas desde el fallido intento de asesinato contra su liderazgo en Doha el pasado 9 de septiembre. Pese a ello, en las últimas horas el grupo estaría analizando el borrador del plan estadounidense, según fuentes cercanas a las negociaciones.

