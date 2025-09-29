Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 28 años Makena White, famosa influencer y pareja del golfista Jake Knapp

La joven padecía problemas del corazón, que por desgracia le han arrebatado la vida a principios de esta semana.

Makena White

Makena WhiteInstagram

Adrián Ballesteros
Publicado:

Tragedia en el mundo de las redes sociales. Makena White, influencer y pareja del jugador del PGA Tour Jake Knapp, ha muerto a los 28 años. Sumándose por desgracia a la lista de influencers fallecidas durante este año, como Mía Molina o Paul Roberts.

Esta triste noticia la comunicaba por redes sociales una amiga de la joven, confirmando que Makena falleció a principios de esta semana: "Hola a todos escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana. Ya es muy extrañada por su padre, su familia, sus amigos, y por supuesto por Nelly y Fergie". El comunicado adjuntaba una foto de la influencer, que hace unos meses afirma que padecía taquicardia.

"Makena era única. Tenía una forma especial de hacerte sentir importante, y su enorme corazón siempre rebosaba de amor. Ser amado por Makena fue un regalo; uno que vino con risas infinitas, tanta alegría y un sano rociado de caos mientras tratábamos de seguir el ritmo de su horario de viaje", concluía la amiga de Makena.

Emotiva despedida de su pareja: "Es una realidad difícil de comprender"

Jake Knapp, famoso golfista y pareja de Makena, se despedía de ellas por rede sociales con un comunicado que refleja su dolor y honra la memoria de la joven: "Makena era una persona tan considerada cuyo altruismo hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Es un eufemismo decir lo difícil que es procesar todo esto para todos los que conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos, que merecen privacidad y respeto durante este momento difícil".

Además, Knapp recalcaba lo difícil que hacer frente a su partida: "Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender. Tenía una familia increíble, grandes amigos, y su energía divertida y extrovertida será extrañada por todos nosotros".

El golfista finalizaba el mensaje asegurando que Makena era y será única e inigualable: "Makena era única en su especie. Ella tenía esta rara forma de hacerte sentir especial, y su enorme corazón siempre estaba rebosante de amor. Te amamos Mak. Te echaremos de menos siempre, y te estaremos buscando en la puesta de sol".

