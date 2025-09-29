Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio en directo

Carlos Alcaraz sigue mejorando la que ya es una de las mejores temporadas en la historia del tenis reciente. Este lunes sufrió de lo lindo e incluso se dejó un set ante Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4 en 2:10) para meterse en su novena final consecutiva y en la décima de 2025. En la final se enfrentará a Taylor Fritz, 5º ATP y que hace solo unos días le ganó en la Laver Cup.

Parece que no hay rival ni torneo que se le resista, el murciano aterrizó hace unos días en Tokio por primera vez y jugará su primera final en el país nipón tras arrollar a Báez, Bergs y Nakashima, pero no a Casper Ruud, que incluso le arrebató el primer set pero en cuanto el murciano comenzó a carburar poco pudo hacer.

¡Novena final ATP consecutiva!

Desde finales de marzo -cayó en su debut ante Goffin- la temporada de Alcaraz es un completo sinsentido, ha disputado la final en los nueve torneos que ha jugado y ha ganado seis (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y solo ha perdido dos (Conde de Godó y Wimbledon). En su noveno partido por el título buscará ganar en Tokio por primera vez y 'defender' así los 500 puntos de campeón del Abierto de China de 2024, torneo que decidió no jugar (sí lo hace Sinner) pero que computa igual que el de Tokio (ATP 500). El balance es de 51 victorias y 3 derrotas desde Miami. En total ha ganado esta campaña 66 partidos oficiales, y por delante queda la final de este martes, los Masters de Shanghái y París, las ATP Finals y la Copa Davis. Esa es la ruta que le gustaría completar al tenista de El Palmar de aquí a final de año.

¿Llegará a las 82 victorias de Djokovic en 2015?

El murciano es un soñador, y porque no soñar con igualar o incluso superar la mejor temporada en la historia del tenis, la que firmó Novak Djokovic en 2015 cuando terminó el año con 82 victorias y solo 6 derrotas. Es verdad que Alcaraz ya ha sufrido 7 derrotas, pero de momento atesora 66 victorias y por delante le quedan hasta cuatro torneos.

Iguala dos récords de Nadal

Además, la victoria ante el tenista noruego le ha hecho igualar un 'récord' de Rafa Nadal, que también llegó a disputar nueve finales consecutivas desde Viña del Mar 2013 hasta Wimbledon 2013. Muy por encima están Federer y Djokovic, que casi doblaron este registro para dejarlo en 17 finales seguidas.

Y la cosa no queda ahí, Carlos también es el primer jugador desde Nadal en el 2017 en lograr alcanzar diez finales en una temporada.

Cuarto enfrentamiento

El murciano y el estadounidense se verán las caras por primera vez en una final, pero por quinta en un partido oficial, un balance que domina Alcaraz por tres victorias y una derrota, esta última fue hace apenas diez días en la Laver Cup, donde Fritz cuajó un partido brillante para imponerse al español por 6-3 y 6-2. Taylor, por su parte, ha vencido en Tokio a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.

Hora y dónde ver la final de Tokio entre Alcaraz y Fritz

La final del ATP 500 de Tokio que disputarán mañana Alcaraz y Fritz tendrá lugar este martes 30 de septiembre a las 11:00 (horario peninsular español).

