F1
El desgarrador mensaje de Hamilton tras la muerte de Roscoe: "Tuve que tomar la decisión más difícil"
El piloto de Ferrari anuncia la muerte de su perro, un bulldog inglés que llevaba días en coma.
Publicidad
Roscoe ha acompañado a Lewis Hamilton durante los últimos 12 años, desde que llegase a la familia en 2013, viviendo los mejores momentos del británico durante su carrera deportiva en el Gran Circo, ya que entre 2014 y 2020 el británico ganó seis de sus siete títulos mundiales.
Sin embargo, durante los últimas días el piloto de Ferrari ha estado en vilo por el estado de salud de su bulldog inglés: Lewis anunció que Roscoe estaba ingresado en coma en el hospital. Finalmente, el heptacampeón mundial de F1 ha anunciado su muerte a través de su Instagram.
Mensaje íntegro de Lewis Hamilton
"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio.
Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo.
Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre, en mis brazos".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad