Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz y la final ante Fritz en Tokio: "Intentaré cambiar algunas cosas..."

El murciano se medirá este martes a Taylor Fritz en la final del ATP500 de Tokio, la que será décima final del curso para Carlos Alcaraz. "Es otro reto para mi y lo afronto con ilusión", asegura el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa posterior a la semifinal ante Ruud

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa posterior a la semifinal ante RuudEfe

Publicidad

Carlos Alcaraz va camino de destrozar todos los registros en un 2025 en el que ha levantado siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y acumula 66 victorias. Este lunes remontó ante Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4) para meterse en la final del ATP500 de Tokio, donde se medirá a Taylor Fritz, el último jugador que fue capaz de ganarle, lo hizo en la Laver Cup en San Francisco.

"Está jugando un gran tenis últimamente. En la Laver Cup contra mí, contra Alexander Zverev y en este torneo... se siente muy bien y realmente cómodo en la cancha, así que intentaré cambiar algunas cosas. Obviamente, la velocidad de la cancha y todo es diferente. Será otro desafío para mí, pero estoy emocionado por ello y trataré de tomar las cosas buenas que hice hoy y las cosas buenas que hice en San Francisco... va a ser un partido interesante y estoy emocionado por jugarlo", apuntó Alcaraz.

El número 1 del mundo tuvo que trabajar para superar a un gran Casper Ruud en semifinales. El tenista noruego sorprendió a Alcaraz en el primer set, pero acabó sucumbiendo en los dos siguientes parciales, donde Alcaraz logró centrarse y recuperar su patrón de juego.

"Tuve muchas oportunidades (de break) en el primer set. Cuatro puntos de rotura si no me equivoco. Estuvo realmente reñido. Todo se trata del tenis. Un partido puede cambiar por pequeños detalles, así que traté de estar presente, traté de ser más positivo que en el primer set. Estaba un poco enojado conmigo mismo, así que solo intenté jugar con alegría de nuevo. Ese fue la clave para el cambio", apuntó el actual campeón de Roland Garros y el US Open.

El murciano se enfrentará a Taylor Fritz por quinta vez. Tres de ellas las ganó Alcaraz, en el Masters 1000 de Miami del 2023, en la Laver Cup del 2024 y este año en Wimbledon. La única derrota que sufrió el número uno del mundo fue hace ocho días, en la Laver Cup, por 6-3 y 6-2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz remonta a Ruud para citarse con Fritz en la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras enfrentarse en el US Open 2025

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras enfrentarse en el US Open 2025

Carlos Alcaraz y el sueño de una de las mejores temporada en la historia del tenis: ¿puede superar el 82-6 de Djokovic en 2015?

Bartomeu habla ante los medios tras declarar como investigado en el 'caso Negreira' el 18 de septiembre

Bartomeu, citado como investigado por el presunto pago de comisiones en fichajes del Barcelona

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa posterior a la semifinal ante Ruud

Carlos Alcaraz y la final ante Fritz en Tokio: "Intentaré cambiar algunas cosas..."

Marc Márquez, en Antena 3 Noticias: "El deporte me ha enseñado que la vida te puede cambiar de un día para otro"
Motociclismo

Marc Márquez, en Antena 3 Noticias: "El deporte me ha enseñado que la vida te puede cambiar de un día para otro"

Xabi Alonso, en Almaty
Champions League

Xabi Alonso: "No hay que analizar solo la actitud, hay también razones futbolísticas"

Imagen del campo de Mestalla
LaLiga EA Sports

Aplazado el Valencia - Oviedo por la alerta roja por lluvias

El partido entre el Valencia y el Oviedo, aplazado por "las preocupantes predicciones meteorológicas", se jugará este martes a las 20:00 horas.

Raúl Ramírez, portero fallecido a los 19 años
Fútbol

Muere Raúl Ramírez, portero de 19 años del Colindres, después de sufrir un golpe en pleno partido

El guardameta recibió un golpe fortuito en un partido de la Tercera Federación y padeció hasta dos paradas cardiorrespiratorias, una en el campo y otra en la ambulancia.

Lewis Hamilton junto a su perro Roscoe

El desgarrador mensaje de Hamilton tras la muerte de Roscoe: "Tuve que tomar la decisión más difícil"

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, finalistas del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio en directo

Isi Palazón en un partido con el Rayo Vallecano

Isi Palazón bromea con un aficionado del Sevilla y desata la respuesta de Cruzcampo

Publicidad