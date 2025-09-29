Carlos Alcaraz y la final ante Fritz en Tokio: "Intentaré cambiar algunas cosas..."

Carlos Alcaraz va camino de destrozar todos los registros en un 2025 en el que ha levantado siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y acumula 66 victorias. Este lunes remontó ante Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4) para meterse en la final del ATP500 de Tokio, donde se medirá a Taylor Fritz, el último jugador que fue capaz de ganarle, lo hizo en la Laver Cup en San Francisco.

"Está jugando un gran tenis últimamente. En la Laver Cup contra mí, contra Alexander Zverev y en este torneo... se siente muy bien y realmente cómodo en la cancha, así que intentaré cambiar algunas cosas. Obviamente, la velocidad de la cancha y todo es diferente. Será otro desafío para mí, pero estoy emocionado por ello y trataré de tomar las cosas buenas que hice hoy y las cosas buenas que hice en San Francisco... va a ser un partido interesante y estoy emocionado por jugarlo", apuntó Alcaraz.

El número 1 del mundo tuvo que trabajar para superar a un gran Casper Ruud en semifinales. El tenista noruego sorprendió a Alcaraz en el primer set, pero acabó sucumbiendo en los dos siguientes parciales, donde Alcaraz logró centrarse y recuperar su patrón de juego.

"Tuve muchas oportunidades (de break) en el primer set. Cuatro puntos de rotura si no me equivoco. Estuvo realmente reñido. Todo se trata del tenis. Un partido puede cambiar por pequeños detalles, así que traté de estar presente, traté de ser más positivo que en el primer set. Estaba un poco enojado conmigo mismo, así que solo intenté jugar con alegría de nuevo. Ese fue la clave para el cambio", apuntó el actual campeón de Roland Garros y el US Open.

El murciano se enfrentará a Taylor Fritz por quinta vez. Tres de ellas las ganó Alcaraz, en el Masters 1000 de Miami del 2023, en la Laver Cup del 2024 y este año en Wimbledon. La única derrota que sufrió el número uno del mundo fue hace ocho días, en la Laver Cup, por 6-3 y 6-2.

