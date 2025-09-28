La pesadilla de Paula Badosa no tiene fin: se retira en el sexto juego y rompe a llorar tras otra lesión

Pocos tenistas, e incluso deportistas, han sufrido más que Paula Badosa en estos últimos años... Y la pesadilla sigue sin terminar. La número 18 del ranking duro esta vez seis juegos y apenas 35 minutos antes de que su cuerpo volviera a dejarle tirado en pleno partido.

Después de tres meses sin jugar... otra lesión

Badosa, que reapareció hace una semana en la Billie Jean King tras tres meses sin jugar, volvió a decir basta, esta vez en Pekín y ante la checa Karolina Muchova, que se llevó el partido de 1/16 tras apenas disputarse seis juegos del primer set (4-2). Esta vez, Paula aquejó una lesión en la pierna/ingle y abandonó la pista entre lágrimas, como desgraciadamente viene siendo costumbre en los últimos tiempos.

Quinta retirada del año y 38º de su carrera

La de hoy fue la quinta retirada de la española en lo que llevamos de 2025, una temporada repleta de lesiones pero que aun así le ha 'permitido' competir más que en años anteriores. En marzo abandonó en pleno partido ante Saville en Mérida (México), después ni se presentó ante Eala en octavos de Miami; dos meses después volvió al circuito y al sexto juego ante Bouzkova en Estrasburgo también dijo basta. Recientemente y justo antes de Wimbledon hizo lo propio ante Wang en cuartos de final de Berlín y hoy, nuevamente en el sexto juego, se vio obligada a retirarse. Es el 38º abandono en toda su carrera profesional.

Esta campaña llegó a disputar las semifinales del Open de Australia ante su amiga Sabalenka y desde entonces no ha podido ganar tres encuentros de forma consecutiva. La mejor tenista española de la actualidad sigue estando demasiada castigada por las lesiones, las cuales, pese a que recientemente se centraron en su espalda, le afectan a otras partes del cuerpo y no le permiten disfrutar de la más mínima regularidad. Su calidad tenística queda patente teniendo en cuenta que pese a todo ocupa el puesto 18 del ranking WTA.

