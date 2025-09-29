Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aplazado el Valencia - Oviedo por la alerta roja por lluvias

El partido entre el Valencia y el Oviedo, aplazado por "las preocupantes predicciones meteorológicas", se jugará este martes a las 20:00 horas.

Imagen del campo de Mestalla

Imagen del campo de MestallaGetty Images

La aleta roja decretada en Valencia por las lluvias que han azotado ya Tarragona y Castellón ha provocado el aplazamiento del partido de la joranda 7 de LaLiga EA Sports Valencia - Real Oviedo, que estaba fijado para este lunes a las 21:00 horas en Mestalla. El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de la suspensión del partido, que ha sido fijado para el martes 30 de septiembre alas 20:00 horas, "siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las adecuadas condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)", informa la RFEF.

"Debido a las preocupantes predicciones meteorológicas, materializadas en la 'Alerta Roja' acordada por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia en el día de hoy, el Juez de Competiciones Profesionales ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS que enfrentaba este 29 de septiembre al Valencia CF y al Real Oviedo en el Estadio de Mestalla", detalla el comunicado de la RFEF.

"De conformidad con las vigentes Normas Reguladoras y Bases de Competición para la categoría, se acuerda que la celebración del encuentro, dado lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia, se producirá mañana, día 30 de septiembre, a las 20:00 horas", añade la RFEF.

