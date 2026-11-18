Natación, bicicleta de montaña y carrera. El triatlón cross es una disciplina muy exigente y España cuenta con una campeona del mundo: Marina Muñoz, quien ha logrado la medalla de oro en Abu Dhabi. El año pasado estuvo a punto de conseguirlo pero se quedó a las puertas del oro, por lo que el histórico triunfo de 2026 supone mucho para ella.

"Tenía la espinita clavada del año pasado, que hice segunda. Yo soy de las que no me dejo nada dentro", cuenta Marina Muñoz a Antena 3 Deportes

Dicho y hecho. Marina Muñoz lo dio todo en Abu Dhabi frente a su oponente francesa con la que mantuvo una feroz rivalidad hasta el final.

"Intente abrir hueco en la natación y ella lo intentó en la bicicleta. En la carrera a pie las dos fuimos al máximo y no podía remontar. Estaba a punto de desconectar mentalmente", reconoce la nueva campeona del mundo de triatlón cross.

Médica y campeona del mundo

Marina es médica y su estudios también le ayudad en plena competición.

"Conocer bien como funciona el cuerpo te ayuda a conocerte a ti y rendir mejor", concluye Marina Muñoz.

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