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Un titánico Djokovic baja de la nube a Zverev y le quita un récord histórico a Rafa Nadal

El tenista de 39 años remonta un set y doblega al alemán en dos horas y media para seguir invicto en Pekín y birlarle otro récord a Nadal.

Djokovic celebra su victoria ante Zverev en el ATP de Pekín

Djokovic celebra su victoria ante Zverev en el ATP de Pekín EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Novak Djokovic no quiere que termine la fiesta. El mejor tenista de todos los tiempos demostró este domingo en Pekín por qué es un jugador absolutamente irrepetible e inaudito en la historia del tenis y del deporte en general.

Con 39 años, asomado al ocaso de su carrera y con un físico que no acompaña a su calidad tenística, el balcánico sigue negándose a ser una víctima del irremediable paso del tiempo. Novak se metió por séptima vez en siete participaciones en la semifinal del ATP de Pekín tras remontar un set y doblegar a Alexander Zverev (2 del mundo) en más de dos horas y media de batalla (4-6, 6-4 y 6-4).

Lo hizo al más puro estilo 'Novak Djokovic', con puntos interminables, golpes colosales y una resiliencia que pocos jugadores, entre ellos Rafa Nadal, han tenido en la historia de este deporte. Una remontada con un mérito inimaginable teniendo en cuenta como llegaba al partido, sumado en las dudas sobre su estado físico y esas desconexiones de energía que lleva arrastrando varios meses.

Nole baja de la nube a Zverev

Zverev sacó mucho mejor (19 aces por cuatro de Nole), pero el brazo se le encogió en los puntos decisivos y, como suele pasar en el tenis, el duelo se decidió por detalles. Nole ya venía de imponerse al alemán en su último partido (cuartos de final en Roland Garros 2025) y mejoró su H2H con Sasha (10 a 5). En otras palabras, el serbio bajó de la nube a un Zverev que ha ganado dos Grand Slams este año (sin enfrentarse a Alcaraz, Sinner o Djokovic en ninguno de ellos) y que perdió la final de Wimbledon. Algún fantasma que otro se le pudo haber aparecido a Alexander este domingo.

Supera el récord inicial de Nadal en Roland Garros

Y sí, la victoria hoy le colocó con 32-0 en Pekín. Seis participaciones y seis títulos a la espera de lo que haga en esta edición, donde ya está en semifinales. Un balance que supera al que Rafa Nadal consiguió en sus inicios en Roland Garros (31-0). Eso sí, todavía sigue muy lejos de otro récord del balear precisamente en París, ya que Rafa ganó 39 seguidos entre 2010 y 2015 (títulos en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y cuartos de final en 2015).

Djokovic jugará mañana ante Medvedev por un puesto en la final (De Miñaur y Hurkacz se miden en la otra semifinal). Esa será otra historia, porque las casi tres horas de partido puede que le pasen factura, pero siendo Novak nunca se puede dar nada por sentado.

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