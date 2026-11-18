Puñetazos, patadas giratorias, saltos y acrobacias. El nuevo humanoide de Unitree Robotics ha sorprendido por su capacidad para reproducir movimientos propios de las artes marciales. Una demostración que va más allá de los movimientos habituales de un robot y que muestra hasta dónde está llegando esta tecnología.

Daniel Galindo, especialista en kung-fu, destaca la técnica que ha conseguido desarrollar: "La técnica que he visto en los vídeos es espectacular. Tiene las posiciones, tiene la fuerza". Pero hay algo que le llama especialmente la atención es la potencia que puede alcanzar una máquina de estas características. "Un robot hecho para eso siempre va a ser más fuerte que un ser humano".

Y esa fuerza podría tener aplicaciones que van mucho más allá de las artes marciales. Dani pone como ejemplo un accidente de tráfico: un robot de estas características podría llegar a levantar un coche para ayudar a sacar a una persona atrapada.

¿Un futuro guardián personal?

Unitree no solo muestra un robot capaz de ejecutar movimientos espectaculares. También plantea la posibilidad de que estos humanoides puedan convertirse en asistentes y protectores personales. Una idea que, para Dani, podría resultar especialmente útil para las personas más vulnerables.

Sin embargo, todavía quedan muchos obstáculos. El experto recuerda que habría que resolver cuestiones de programación, seguridad y responsabilidad antes de confiar la protección de una persona a una máquina.

No basta con saber golpear

Y es que las artes marciales no son solo golpes y acrobacias. Alex Orozco, especialista en defensa personal, reconoce que el nivel técnico del robot es impresionante, aunque advierte de que defenderse implica mucho más: "A nivel de golpeo me parece absolutamente espectacular. Pero sigue siendo golpe muy de kung-fu, movimiento más de kung-fu que de momento útiles para defensa personal".

Para él, la clave no está únicamente en aprender a ejecutar una técnica, sino en saber cuándo utilizarla. Un robot tendría que reconocer una amenaza, valorar el peligro y calcular la fuerza necesaria para intervenir sin causar daños innecesarios.

También tendría que distinguir entre una situación peligrosa y otra que no lo es. Dani lo resume con una pregunta: "¿Va a saber diferenciar entre una zanahoria y un cuchillo?".

Un avance que todavía tiene retos por delante

Los dos expertos coinciden en que el desarrollo de estos robots puede abrir muchas posibilidades. Desde ayudar en las tareas cotidianas hasta intervenir en situaciones de emergencia. Pero convertirlos en guardianes personales exige mucho más que conseguir que se muevan como un experto en artes marciales.

La tecnología avanza a gran velocidad, pero todavía tiene que demostrar que puede actuar con seguridad y tomar las decisiones adecuadas cuando más importa.

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