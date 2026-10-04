Carlos Alcaraz - Jaume Munar: Horario y dónde ver las semifinales del ATP 500 de Tokio en directo

Carlos Alcaraz y Jaume Munar lucharán por un puesto en la final del ATP de Tokio, asegurando así un tenista español en la pugna por el trofeo. La otra semifinal medirá a Lehecka y Vacherot.

Semifinal española en Tokio

Si ya es complicado ver una semifinal española en el actual circuito ATP, el hecho de que sea en pista dura y en Tokio lo hace todavía más especial.

En el caso de Carlitos, el murciano venció en cuartos a Shapovalov en un primer set muy intenso que se resolvió en el tie-break y en el que volvió a remontar un resultado adverso (2-4 y 3-5 antes de forzar el desempate). Eso sí, tras llevarse la primera manga, el canadiense se vio obligado a retirarse por lesión con apenas tres juegos disputados y sin haber cedido todavía un break. Tres partidos y tres victorias ante Denis, que todavía no sabe lo que es ganarle un set al de El Palmar. Carlitos repite semifinal en Tokio y se acerca a la defensa del título mientras sigue recuperando sensaciones poco a poco.

"Todavía estoy muy lejos de mi nivel"

"Creo que todavía estoy muy lejos de mi nivel, pero estoy haciendo cosas geniales en la pista. Estoy entrenando bien, pero es tan diferente la competición y los entrenamientos... Estoy contento con la forma en que estoy jugando. Contento con cómo me siento en la pista. Espero que los torneos y partidos que tengo por delante sean una gran prueba para mí. Voy a intentar usarlo para mejorar y sentirme mejor en la pista", dijo el español tras confirmar su pase a semifinales. Charlie busca ganar su tercer título del año tras el Open de Australia y Doha.

Munar roza su segunda final ATP

Por otra parte, Munar tiene ante sí una gran oportunidad de sumar su primer título ATP. No parece que Alcaraz sea el rival más adecuado para hacerlo, pero el mallorquín está firmando un torneo sobresaliente con victorias de calado como la de Taylor Fritz, Faria y en cuartos el francés Jacquet, algo más desconocido para el público general. Jaume, de 29 años, también busca su segunda final ATP tras la única que jugó y perdió, en Marbella 2021 ante Pablo Carreño, torneo precisamente en el que fue capaz de eliminar a Alcaraz en semifinales. Esa fue la primera y la última vez que Munar venció al murciano, ya que en los tres enfrentamientos de después siempre se impuso Carlos, aunque en dos de los duelos se dejó un set...

Hora y dónde ver el Alcaraz-Munar

El partido de semifinales del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar se disputará este 5 de octubre no antes de las 9:00 (en España), por lo que esta vez no habrá que madrugar demasiado. Recuerda que puedes consultar la última hora del partido, la crónica y toda la información del torneo en la web de Antena 3 Deportes.