¿Ganará España el Mundial 2026? La interminable lista de coincidencias que recuerdan al título de 2010

España está a dos partidos de ganar el que sería el segundo Mundial de Fútbol de su historia. Primero tendrá que ganar a Francia para colarse en la final, y si lo hace podría enfrentarse a Argentina, Suiza, Noruega o Inglaterra en la gran final.

Los chicos de Luis de la Fuente han llegado al torneo como una de las grandes favoritas al título, y buena prueba de ello han sido los encuentros ante Portugal y Bélgica, donde pese a no brillar en exceso mostraron una seriedad, un carácter y una experiencia que bien podrían darles la segunda estrella dentro de una semana.

Segunda semifinal mundialista de su historia

Además, por si fuera poco, España jugará este próximo martes la segunda semifinal mundialista de su historia, y es que la primera y única vez que lo ha hecho hasta la fecha fue en 2010, cuando terminó con la Roja como campeona del mundo.

Teniendo en cuenta esto, lo más curioso de lo que llevamos de torneo es que son muchas las coincidencias que pueden hacernos soñar con ganar el título más importante del fútbol a nivel de selecciones.

La lista de casualidades respecto al Mundial de 2010

España compite y queda primero en el grupo H

No ganó en su debut (en 2010 cayó ante Suiza y en 2026 empató ante Cabo Verde)

Goleó en su segundo partido y en el tercero venció a un equipo que dirigía Marcelo Bielsa

En octavos España eliminó a Portugal, también con un 0-1

El partido inaugural se jugó el mismo día (11 de junio) y el mismo partido, Sudáfrica-México

Javier Aguirre era seleccionador de México

Shakira hizo la canción del Mundial

España venía de ser reciente campeona de Europa

Francia perdió el Mundial anterior en la tanda de penaltis

En ambos Mundiales el Barça llevó a ocho jugadores de su plantilla

El Barça ganó la Liga y la Supercopa de España

El Real Madrid no ganó nada la temporada anterior y fichó a José Mourinho

El Atlético perdió la final de la Copa del Rey

El Getafe jugó competiciones europeas

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