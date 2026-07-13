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El salvadoreño Iván Barton arbitrará la semifinal Francia - España del Mundial 2026

Ya hay colegiado designado por la FIFA para dirigir las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España.

El salvadoreño Iván Barton, en el Suiza - Colombia de octavos

El salvadoreño Iván Barton, en el Suiza - Colombia de octavos Reuters

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Francia y España abrirán este martes las semifinales del Mundial 2026 en el AT&T Stadim de Arlingotn, Dallas. Una batalla y la reedición de las semifinales de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025. El miércoles será el turno para el Inglaterra - Argentina en el Mercedes Stadium de Dallas. Dos duelos entre los cuatro primeros del ranking FIFA para definir la final de la Copa del Mundo.

Francia y España ya conocen al colegiado que pitará el duelo de este martes 14 de julio en Dallas: el salvadoreño Iván Barton. La FIFA ha hecho pública la designación del colegiado de 35 años, que estará asistido en las bandas por su compatriota David Moran y por el argentino Antonio Pupiro.

Iván Barton ha dirigido ya tres duelos del Mundial 2026: el Turquía - Paraguay y el Japón - Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza - Colombia de octavos de final.

El árbitro salvadoreño expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.

Iván Barton cuenta con experiencia a nivel internacional y, hace cuatro años, dirigió tres partidos en el Mundial de Qatar, siendo ya el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que arbitró cinco encuentros.

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