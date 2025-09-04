El plantón de Simeone a Velasco Carballo y la UEFA: "Siento vergüenza"

El Atlético de Madrid sufrió la temporada pasada una dolorosa eliminación ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, con aquel penalti anulado a Julián Álvarez por el doble toque del argentino. Esa jugada generó una enorme polémica y, tres meses después de lo ocurrió en el Metropolitano, la International Football Association Board (IFAB) modificó la norma respecto a los dobles toques en un lanzamiento de penalti, aclarando que si hay un doble toque involuntario en un penalti y el balón acaba en gol hay que repetir el lanzamiento.

El pasado viernes, según informa el programa 'El Club de Uría', una delegación de los árbitros de la UEFA acudió al Cerro del Espino, en Majadahonda, para ofrecer una charla técnica y aclarar conceptos arbitrales ante los jugadores del Atlético de Madrid y Simeone. El problema llegó cuando Carlos Velasco Carballo, excolegiado y que lideraba la delegación arbitral de UEFA, les explicó a los jugadores y al técnico argentino que iba a poner una jugada de un doble toque en un penalti para aclarar la norma.

La sorpresa saltó cuando vieron que la jugada elegida por Velasco Carballo no era la de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Real Madrid. Simeone le preguntó al excolegiado español por qué no ponían la jugada del delantero argentino, teniendo en cuenta que era esa jugada la que había generado el cambio normativo de la IFAB del pasado mes de junio. Velasco Carballo se negó a poner la jugada de Julián Álvarez e insistió en que iba a poner la jugada que él había elegido.

Simeone dice basta y abandona la charla arbitral

Simeone, que seguía sin entenderlo, insistió en que la jugada que debía poner Velasco Carballo era la de Julián Álvarez y no entendía la razón de utilizar otra jugada. El exárbitro español, siempre según el programa 'El Club de Uría', se mostró inflexible y aseguró que no hacía falta porque tenía claro que Julián había dado dos toques al balón y que no hacía falta explicar esa jugada para nada.

El entrenador del Atlético de Madrid, dijo basta, se plantó ante Velasco Carballo y la delegación arbitral de la UEFA , se levantó del asiento y estalló en voz alta: "Siento vergüenza. Vergüenza". Tras esas palabras, el técnico argentino abandonó la sala y se fue a preparar el entrenamiento. En la rueda de prensa de ese mismo día, Simeone no comentó nada sobre lo ocurrido.

