Sinner mete miedo a sus rivales en el US Open: "¡Yo no soy malo! Perú tú eres el GOAT"

El número 1 despedaza a Bublik en Nueva York y ya está en cuartos del US Open, donde se medirá a su compatriota Musetti.

Sinner habla con Bublik tras el partido en el US Open

Sinner habla con Bublik tras el partido en el US OpenEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Jannik Sinner no dio opción a Alexander Bublik y avanzó este lunes a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. El italiano, número 1 del mundo y vigente campeón en Flushing Meadows, barrió al kazajo (23º) con un contundente 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas una hora y 21 minutos de juego. Su próximo rival será Lorenzo Musetti, número 10 del ranking.

El partido estuvo marcado por la superioridad de Sinner al resto. Firmó 8 rupturas en 11 juegos, imponiendo un ritmo imposible para Bublik, que llegaba con grandes números a esta edición y con tres títulos recientes en Halle, Gstaad y Kitzbuhel. Lo que parecía un partido trampa para el de San Candido fue una auténtica tortura para el kazajo.

Bublik, que había ganado sus tres primeros partidos sin ceder un solo juego al servicio de los 55 disputados, se derrumbó ante la presión del líder mundial, acumulando 13 dobles faltas y 31 errores no forzados. Incluso llegó a sacar dos veces por abajo, fallando ambas, y reaccionó entre risas a los abucheos del público.

"Eres el GOAT"

"¡Eres buenísimo, esto es una locura! ¡Yo no soy malo... pero eres el GOAT", le dijo Bublik a Sinner con buen humor al término del encuentro. El italiano, por su parte, restó parte de mérito a su exhibición: "Venía de un partido muy exigente, a cinco sets, que acabó muy tarde, y no sacó tan bien como suele hacerlo".

Y añadió: "Yo le rompí el saque muy temprano en cada set, y eso me dio confianza para sacar un poco mejor. Estoy muy, muy contento. Es la primera vez este año que puedo jugar un partido nocturno aquí, y marca una diferencia enorme".

25 victorias seguidas en pista rápida

Con esta victoria, Sinner suma 25 triunfos consecutivos en pistas rápidas de Grand Slam, tras conquistar las dos últimas ediciones del Open de Australia y la última del US Open. Más allá del título, también está en juego el número 1 mundial, que defiende frente a Carlos Alcaraz, su gran rival. Para conservarlo, el italiano deberá mejorar el resultado del murciano en Nueva York.

