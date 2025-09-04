Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Peter Salzmann alcanza 347 km/h en wingsuit y supera al dron más rápido del planeta

La hazaña, registrada por un dron de alta velocidad, marca un hito en la historia del vuelo humano: por primera vez un hombre pájaro ha dejado atrás a las máquinas.

Peter Salzmann, en su histórico vuelo en Suiza

Peter Salzmann rompe el récord mundial de velocidad en un salto BASE con traje de alas | Nuria Briongos Martín | Italo Vera Acuña

Nuria Briongos | Maider Mantecón
Publicado:

El cielo de los Alpes suizos fue testigo de un récord que parecía inalcanzable. A sus 38 años, el atleta extremo Peter Salzmann consiguió volar a 347 kilómetros por hora en un salto con wingsuit, una velocidad comparable a la de un Fórmula 1. Lo hizo segundos después de lanzarse desde casi 4.000 metros de altura, en una demostración que combina técnica, preparación y un deseo insaciable de superar los límites del cuerpo humano.

Un dron persiguiendo al hombre pájaro

La hazaña fue registrada por un dron de alta velocidad, diseñado para persecuciones aéreas de vehículos. Hasta ahora, estas máquinas solo se habían usado para seguir coches de Fórmula 1 y motos a plena potencia. Esta fue la primera vez que se empleó un dispositivo de este tipo para acompañar a un wingsuiter. Sin embargo, Salzmann terminó demostrando que ni siquiera la tecnología más avanzada pudo alcanzarlo.

"Antes de mí, los drones perseguían coches de Fórmula 1 y motocicletas. Esta fue la primera vez que persiguieron a un hombre pájaro. Han hecho un trabajo excelente, pero no pudieron atraparme", declaró Salzmann tras completar el vuelo.

Los responsables del dron admitieron la dificultad de la misión. "Intentamos seguir a Peter, luego nos acostumbramos a la sensación de flotar juntos y volábamos directamente hacia abajo tras él", comentó el ingeniero de drones Ralph Hogenbirk.

El wingsuit utilizado en el reto fue diseñado con precisión milimétrica. Su estructura aerodinámica reduce al máximo la resistencia del aire, permitiendo alcanzar velocidades nunca antes vistas en vuelos humanos. Además, Salzmann usó un casco especial, adaptado no solo para su seguridad, sino también para optimizar el flujo de aire durante la caída libre. "Tiene una forma aerodinámica para reducir la resistencia y volar más rápido", afirmó.

Más allá del récord, la obsesión del atleta se mantiene intacta: descubrir cuál es la velocidad máxima que el ser humano puede alcanzar.

