Mediapro explica la razón por la que el VAR no funcionó en Vallecas durante el Rayo - Barcelona

Un problema con la toma de corriente del estadio de Vallecas originó el fallo del VAR durante la primera parte del partido entre el Rayo y el Barcelona el pasado domingo 31 de agosto. Así lo asegura Mediapro en un comunicado en el que detalla que "la toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento".

El grupo Mediapro explicó este jueves que la toma de corriente asignada en el estadio de Vallecas a su unidad móvil no era suficiente para asegurar el correcto funcionamiento del VAR al comienzo del partido Rayo - Barcelona el pasado 31 de agosto, tras hacer un "exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado".

"La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la Unidad Móvil", sostiene Mediapro en dicho comunicado.

"Antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica. Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico. Durante el descanso se conectó la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA", asegura Mediapro.

En el comunicado, Mediapro explica "que se ha sometido a la UM implicada a un análisis exhaustivo y a pruebas de resistencia sin que se produjera ninguna incidencia. GRUP MEDIAPRO ha entregado los resultados de su investigación a la RFEF".

