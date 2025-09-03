Novak Djokovic, antes de la semifinal ante Alcaraz: "Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente"

A sus 38 años, Novak Djokovic se ha dado otra oportunidad para ganar el ansiado 25º grand slam de su carrera. El contador se paró el 10 de septiembre de 2023, ese día el serbio se imponía a Daniil Medvedev en la final del US Open y levantaba el 24º major de su carrera. La irrupción de Sinner y Alcaraz ha impedido al serbio volver a ganar uno de los cuatro grandes del calendario desde ese día, el italiano y el español se han repartido los últimos siete grand slam y el serbio se ha estrellado contra esa realidad una y otra vez. Anoche, el jugador de Belgrado sometió a Taylor Fritz para meterse, una vez más, en la semifinal del US Open. Esta temporada ha jugado las semifinales en Melbourne, París, Londres y Nueva York, pero se ha topado con Zverev en Australia y con Sinner en Roland Garros y Wimbledon a las puertas de la gran final.

El próximo viernes Djokovic se medirá a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open, el balance del serbio ante el murciano le es favorable (5-3), con cuatro triunfos en los últimos cinco partidos, el más reciente en los cuartos del último Open de Australia. Nole es muy consciente de lo que le espera ante el español, en su mejor versión en pista dura de su carrera.

"Bueno, no va a ser más sencillo. Te lo digo (sonriendo). Mira, como he dicho, voy a intentar tomarme un día esta vez. Cuidar realmente de mi cuerpo. Intentar relajarme y recuperarme. Los próximos dos días son clave para que realmente ponga mi cuerpo en forma y listo para luchar cinco sets si es necesario. Realmente me encantaría eso. Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar y, ya sabes, potencialmente jugar cinco sets con Carlos. Sé que voy a necesitar mi mejor tenis para estar a la altura de la ocasión. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario. Es solo que no estoy realmente seguro de cómo va a estar mi cuerpo en los próximos días. Pero, ya sabes, haré todo lo posible con mi equipo para estar en forma. Habrá muchos intercambios largos, eso seguro, no serán puntos cortos", indicó Djokovic en rueda de prensa sobre la semifinal ante Alcaraz.

"No voy a salir con una bandera blanca a la cancha"

El ganador de 24 grand slam reconoce que todo el mundo espera una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero él espera "arruinar los planes de la mayoría de la gente".

"Bueno, no necesitamos gastar palabras sobre ellos dos (Sinner y Alcaraz). Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo. Todos probablemente están esperando y anticipando las finales entre ellos. Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente. Veremos. Sinner aún tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final. Pero definitivamente están jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí. Han sido una fuerza dominante desde el comienzo del torneo. Pero no voy a salir con una bandera blanca a la cancha. No creo que nadie lo haga realmente cuando juegan contra ellos, pero particularmente yo menos. He alcanzado otra semifinal de un grand slam este año. He sido muy consistente, el más consistente en los slams esta temporada, y eso es lo que me propuse al principio del año, donde me gustaría ofrecer mi mejor tenis y lograr los mejores resultados. Aquí estamos. Tengo otra oportunidad, otro disparo. Espero, como dije, poder estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para seguir el ritmo de Carlos. Entonces puede ser un partido para cualquiera", pronosticó el serbio.

Respecto al partido ante Taylor Fritz en los cuartos del US Open, Djokovic admitió que no jugo bien, pero que lo importante era ganar.

"Honestamente, no estaba jugando bien, según mis estándares, no estaba jugando bien. No sé. No sentí la pelota tan bien como la sentí en la tercera ronda. Sabes, Taylor es el tipo de jugador que si le dejas jugar, va a intentar dictar, va a ser agresivo, mantenerse cerca de la línea. Va a tomar sus golpes de derecha y castigarte. Solo estaba tratando de sobrevivir, solo tratando de permanecer en el rally, hacer que él jugar...", explicó Djokovic.

"No me sentía jugando bien. No sentía mis tiros como los sentía hace unos días. Es uno de esos días en los que simplemente tienes que esforzarte, ya sabes. Solo tienes que jugar con el corazón y luchar. Eso fue lo que realmente me dio la victoria al final", concluyó Djokovic.

