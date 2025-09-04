El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

Pedro Sánchez se ha visto obligado a dar media vuelta y regresar a Madrid al sufrir una avería el Falcon en el que viajaba a París, donde se celebra una reunión con más líderes. Finalmente, el presidente del Gobierno participará en dicha reunión de forma telemática.

El líder del Ejecutivo volaba hacia la capital gala este jueves cuando se han detectado problemas técnicos en el avión que lo transportaba. Por motivos de seguridad, se ha decidido regresar a Madrid y participar por videoconferencia.

Otros líderes como Starmer, con quien se reunió Sánchez este miércoles en Londres, o el propio Donald Trump, también participarán de forma telemática en la reunión de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania que se celebra este jueves en París.

No estará en la foto con Zelenski

Fuentes oficiales han informado de que la avería obligó al avión a dar media vuelta cuando llevaba unos 40 minutos de trayecto. Por ahora no se conocen más detalles sobre los problemas técnicos que ha sufrido el avión en el que viajaba el presidente del Gobierno.

Por tanto, Sánchez no aparecerá en la foto oficial que se realizará en la coalición de voluntarios presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Una foto en la que sí se espera que esté el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

También acudirán a la reunión de forma presencial otros líderes mundiales como el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el canciller alemán Friedich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Sánchez recibe al fiscal general en Moncloa

Una vez concluya la reunión en París, el presidente del Gobierno recibirá a Álvaro García Ortiz en Moncloa durante la tarde de este jueves. Un encuentro marcado por la polémica tras el procesamiento del fiscal y la apertura del Año Judicial que se llevará a cabo este viernes en presencia del propio rey Felipe VI.

Este mismo jueves, las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han pedido a García Ortiz, a través de un comunicado, "que se abstenga de asistir" al acto de apertura del Año Judicial "por respeto al rey", que estará presidiéndolo.

