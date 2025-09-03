Feijóo no irá a la apertura del Año Judicial y afea al Gobierno que "someta al Rey" a compartir acto con el fiscal general

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá este viernes a la apertura del Año Judicial, una cita a la que había asistido cada año desde su llegada a la presidencia del partido. En una nota interna, el PP enmarca la ausencia en un "compromiso previamente adquirido": Feijóo participará a la misma hora en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, acto que clausurará junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Arganda del Rey.

Además del solapamiento de agenda, los populares cargan contra el marco institucional del evento. En su comunicado lamentan que el Gobierno "someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto" con Álvaro García Ortiz, y subrayan que en la apertura "participa un fiscal general del Estado" que está "procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo".

A juicio del PP, la controversia se evitaría si Pedro Sánchez "forzara su renuncia de manera inmediata".

"Máximo respeto" a la Justicia y a la Corona

La dirección popular reivindica el "mayor de los respetos" hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, "el mismo", añade, que profesa hacia la Corona y "Su Majestad el Rey".

En paralelo, el partido critica que el año judicial arranque tras unas declaraciones del presidente del Gobierno en TVE en las que, según recuerdan, aseguró que "hay jueces haciendo política".

En el mismo texto, el PP acusa al presidente de "dudar de las imputaciones y procesamientos" no solo del fiscal general, sino también en causas que afectan a su hermano y a su mujer, lo que, sostiene, pone "en entredicho" al Tribunal Supremo, al TSJ de Extremadura, a la Audiencia Provincial de Madrid y a "al menos dos juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz".

"Este Gobierno no respeta a la Justicia porque amnistía a imputados como Puigdemont, indulta a condenados como Junqueras, celebra que se anulen las condenas a Chaves y Griñán y protege a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez Pérez-Castejón", añade el comunicado.

Dónde estará Feijóo el viernes

El PP recalca que la coincidencia horaria hace "imposible" que Feijóo acuda a ambos actos. El líder popular acompañará a Ayuso en el cierre de las jornadas con las que el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid abre el curso político, un encuentro que el partido celebra por quinto año en Arganda del Rey.

