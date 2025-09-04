Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Vuelta a España

Quién es Sylvan Adams, el dueño del Israel-Premier Tech cercano a Benjamin Netanyahu

Así es el multimillonario canadiense-israelí detrás del equipo ciclista Israel-Premier Tech: próximo a Netanyahu, se define como sionista y defiende la intervención en Gaza.

Sylvan Adams, el propietario del Israel-Premier Tech

Caos total en la La Vuelta por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech | Creative Commons

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La participación del Israel–Premier Tech ha revolucionado la presente edición de la Vuelta a España: las banderas palestinas se han convertido en el gran símbolo extradeportivo y la undécima etapa se tuvo que neutralizar debido a las protestas en Bilbao.

El equipo, si bien no recibe financiación directa del gobierno de Benjamin Netanyahu, proyecta internacionalmente la imagen de un país señalado por la ofensiva que ha dejado más de 63.000 palestinos muertos en Gaza.

Pero, ¿quién está detrás? El Israel–Premier Tech es israelí en cuanto a licencia, bandera y origen, pero su músculo financiero proviene sobre todo del millonario israelí-canadiense Sylvan Adams y del patrocinador canadiense Premier Tech. En la práctica, funciona como un equipo internacional con base israelí.

Simpatías con Benjamin Netanyahu

Adams, empresario nacido en Canadá pero de nacionalidad israelí, es conocido por simpatías con el primer ministro Benjamin Netanyahu, se define a sí mismo como un "embajador global de Israel" y se ha declarado en numerosas ocasiones abiertamente sionista.

Este magnate fue uno de los principales financiadores desde los inicios del equipo. Aportó aproximadamente la mitad de los 6 millones de euros presupuestados en la creación del equipo, junto con Ron Baron. Ha sido clave en eventos como organizar la salida del Giro de Italia (la 'Grande Partenza' de 2018) en Jerusalén, parte financiada por él.

Aunque no es dinero público, su cercanía política con Benjamin Netanyahu y su estilo de patrocinio lo vinculan a dinámicas diplomáticas, lo que ha generado críticas por supuestas estrategias de 'sportswashing'; como sucede con países árabes de Oriente Próximo con el fútbol, ha estado en el punto de mira por blanquear la imagen de Israel mediante el deporte.

"Operaciones estratégicas"

En una entrevista concedida a la televisión pública israelí, Sylvan Adams defendió las operaciones militares de Israel en Gaza, Líbano, Siria e Irán. Las calificó como "operaciones estratégicas" y aseguró que "han dado la vuelta a la situación" porque, según su visión, Israel "ha dejado de ser el saco de boxeo de la región".

Poco después de los atentados cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023, Adams visitó las zonas afectadas y anunció una donación de 100 millones de dólares a la Universidad Ben Gurion del Néguev. El objetivo era destinar esos fondos a proyectos de reconstrucción posteriores a los ataques.

"Estamos aquí para quedarnos"

"Esta importante inversión le dice a todo el mundo, a nuestros vecinos y a quienes nos ven desde el extranjero, que estamos aquí para quedarnos", declaró entonces, en palabras recogidas por The Jerusalem Post, que cubrió aquella visita.

Además, se comprometió a financiar la reparación de las rutas ciclistas dañadas alrededor del kibutz Be'eri, escenario de la masacre en la que Hamás asesinó a 130 personas.

Madonna y Messi

La filantropía de Adams se ha extendido también a iniciativas de carácter cultural y deportivo con un marcado objetivo de promoción internacional de Israel. Entre ellas destacan la actuación de Madonna en Eurovisión 2019, celebrado en Tel Aviv, y el amistoso de fútbol disputado ese mismo año en la ciudad entre Argentina y Uruguay, con Leo Messi como gran atractivo.

Breve historia del Israel-Premier Tech

El equipo Israel–Premier Tech es, como su nombre lo indica, originario de Israel. Fundado a finales de 2014, comenzó a competir en categoría Continental a principios de 2015 bajo el nombre Israel Cycling Academy.

Sus impulsores fueron el empresario Ron Baron y el exciclista y directivo Ran Margaliot. Poco después se sumó como co‑propietario Sylvan Adams, un emprendedor israelí‑canadiense cuya aportación aceleró su crecimiento.

El equipo evolucionó rápidamente: ascendió a UCI Professional Continental en 2017, alcanzó la categoría WorldTour en 2020 (tras adquirir la licencia de Katusha‑Alpecin) y logró prestigio internacional.

En 2022, la empresa canadiense Premier Tech se unió como patrocinadora principal, adoptando el nombre actual Israel–Premier Tech. A partir del cierre de la temporada 2022 perdió el estatus de WorldTour y desde 2023 compite como UCI ProTeam, una categoría inmediatamente inferior.

En síntesis, el equipo nació con fondos privados compartidos entre Sylvan Adams y Ron Baron, y desde 2022 ha recibido un nuevo impulso financiero corporativo gracias al patrocinio de Premier Tech.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Vuelta cancela la llegada a Bilbao por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech

Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la llegada de la Vuelta a Bilbao

Publicidad

Deportes

Sylvan Adams, el propietario del Israel-Premier Tech

Quién es Sylvan Adams, el dueño del Israel-Premier Tech cercano a Benjamin Netanyahu

Jannik Sinner en su partido contra Musetti

Intentan robar a Sinner en la pista durante el US Open: "No solo tengo raquetas ahí"

El guardameta Édson se desploma tras detener un penalti

Muere un portero brasileño tras parar un penalti en pleno partido de fútbol sala

La iniciativa Gernika Palestina invade un tramo de la Gran Vía de Bilbao
Boicot

El Israel-Premier Tech descarta abandonar La Vuelta: "Si nos retiramos sería el final del equipo"

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao
Vuelta a España

La UCI "condena enérgicamente" los hechos ocurridos en La Vuelta y no toma medidas

Un momento de la vista de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia
Racismo

Un año de cárcel y 1.086 euros de multa al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams

Los hechos se remontan a enero de 2020 en el estadio de Cornellá. LaLiga considera "un nuevo hito en la lucha contra el racismo" la condena al aficionado del club perico.

Álvaro Morata, en un entrenamiento en Las Rozas
Mundial 2026

Morata y su regreso a la selección española: "Hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material"

El delantero madrileño reconoce que acudir a la selección española es "lo más maravilloso". "Estar aquí es una suerte y hay que disfrutarlo", ha explicado Morata.

Molly Picklum celebra su victoria en Cloudbreak, Fiji

Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

Aymeric Laporte, en un partido con el Al Nassr

Comunicado del Athletic sobre el 'caso Laporte': "La FIFA rechaza la tramitación del CTI y no podrá incorporarse"

Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la llegada de la Vuelta a Bilbao

La Vuelta cancela la llegada a Bilbao por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech

Publicidad