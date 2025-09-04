Muere un portero brasileño tras parar un penalti en pleno partido de fútbol sala

Un partido de fútbol sala ha terminado en tragedia. El portero Édson, también conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). Tanda de penaltis y el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato, pidiendo atención médica al ver al portero en el suelo. Recibió primeros auxilios en el gimnasio Zezinho de Freitas y fue trasladado rápidamente al hospital local. Por desgracia, Édson terminó falleciendo. La causa de su muerte de Édson, que tenía 38 años, aún no se ha revelado oficialmente.

Tras el fallecimiento de Edson, la ciudad de Augusto Corrêa anunció la suspensión de todos los partidos programados en el torneo en conmemoración de la Semana de la Patria.

Comunicado de la federación

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) emitió un comunicado de condolencias tras el fallecimiento del portero, destacando la persona que fue dentro y fuera de la cancha y expresando sus condolencias a su familia, amigos y a la comunidad deportiva.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com