Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tragedia

Muere un portero brasileño tras parar un penalti en pleno partido de fútbol sala

Édson, de 38 años, detuvo un penalti y se desplomó tras caminar unos metros.

El guardameta &Eacute;dson se desploma tras detener un penalti

El guardameta Édson se desploma tras detener un penaltiRedes

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Un partido de fútbol sala ha terminado en tragedia. El portero Édson, también conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). Tanda de penaltis y el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato, pidiendo atención médica al ver al portero en el suelo. Recibió primeros auxilios en el gimnasio Zezinho de Freitas y fue trasladado rápidamente al hospital local. Por desgracia, Édson terminó falleciendo. La causa de su muerte de Édson, que tenía 38 años, aún no se ha revelado oficialmente.

Tras el fallecimiento de Edson, la ciudad de Augusto Corrêa anunció la suspensión de todos los partidos programados en el torneo en conmemoración de la Semana de la Patria.

Comunicado de la federación

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) emitió un comunicado de condolencias tras el fallecimiento del portero, destacando la persona que fue dentro y fuera de la cancha y expresando sus condolencias a su familia, amigos y a la comunidad deportiva.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Israel-Premier Tech descarta abandonar La Vuelta: "Si nos retiramos sería el final del equipo"

La iniciativa Gernika Palestina invade un tramo de la Gran Vía de Bilbao

Publicidad

Deportes

El guardameta Édson se desploma tras detener un penalti

Muere un portero brasileño tras parar un penalti en pleno partido de fútbol sala

La iniciativa Gernika Palestina invade un tramo de la Gran Vía de Bilbao

El Israel-Premier Tech descarta abandonar La Vuelta: "Si nos retiramos sería el final del equipo"

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao

La UCI "condena enérgicamente" los hechos ocurridos en La Vuelta y no toma medidas

Un momento de la vista de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia
Racismo

Un año de cárcel y 1.086 euros de multa al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams

Álvaro Morata, en un entrenamiento en Las Rozas
Mundial 2026

Morata y su regreso a la selección española: "Hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material"

Molly Picklum celebra su victoria en Cloudbreak, Fiji
Surf

Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

La australiana Molly Picklum se consagra campeona del mundo de surf en las finales de WSL que se disputaron en Cloudbreak (Fiji), después de una remontada antológica.

Aymeric Laporte, en un partido con el Al Nassr
Mercado fichajes

Comunicado del Athletic sobre el 'caso Laporte': "La FIFA rechaza la tramitación del CTI y no podrá incorporarse"

El Athletic Club ha emitido un comunicado confirmando que la llegada de Aymeric Laporte no se producirá al haber rechazado la FIFA "la tramitación del CTI del jugador".

Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la llegada de la Vuelta a Bilbao

La Vuelta cancela la llegada a Bilbao por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech

Novak Djokovic, tras ganar a Taylor Firtz en el US Open

Novak Djokovic, antes de la semifinal ante Alcaraz: "Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente"

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Jiri Lehecka en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz no da opción a Jiri Lehecka y se mete en las semifinales del US Open (6-4, 6-2, 6-4)

Publicidad