Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Rusia - Ucrania

Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia: "Si está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá"

Desde Pekín, el presidente ruso abre la puerta a un encuentro bilateral "en Moscú" y asegura que Donald Trump le pidió facilitarlo.

A3 Noticias 1 (19-08-25) Rusia se muestra dispuesta a un encuentro entre Putin y Zelenski, aunque deber&aacute; &quot;prepararse minuciosamente&quot;

A3 Noticias 1 (19-08-25) Rusia se muestra dispuesta a un encuentro entre Putin y Zelenski, aunque deberá "prepararse minuciosamente" atresplayer.com

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski si este viaja a la capital rusa. Lo dijo en una rueda de prensa en Pekín, adonde acudió a los actos por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial: "Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar".

Minutos después, reiteró la fórmula: "Si Zelenski está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá".

Putin reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había pedido interceder para ese cara a cara. "Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible", aseguró, aunque deslizó que el propio Trump se había mostrado más dubitativo recientemente sobre la oportunidad de una cita bilateral.

Legitimidad, OTAN y "líneas rojas"

El líder ruso sostuvo que nunca ha descartado una reunión con Zelenski, pero se preguntó "si tendría algún sentido". Además, volvió a cuestionar la legitimidad del presidente ucraniano por seguir en el cargo más allá del término presidencial, al tiempo que admitió que Ucrania no puede organizar elecciones representativas mientras parte de su territorio esté ocupado por tropas rusas.

Sobre las garantías de seguridad que reclama Kiev, fijó su posición: "La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro", en alusión, entre otras cuestiones, a la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.

Mesa de negociación y mediadores

Preguntado por el formato negociador, Putin dijo que Rusia está preparada para elevar el nivel de representación en el grupo de diálogo, aunque mostró su satisfacción con el trabajo del actual jefe negociador y asesor presidencial Vladímir Medinski. También señaló que "sigue en pie" la invitación para que Trump visite Moscú, si bien admitió que no hay planes cerrados y elogió el papel de algunos mediadores, como el enviado estadounidense Steve Witkoff.

En su balance militar, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas de Rusia tienen la iniciativa y "avanzan en todas direcciones", mientras que la parte ucraniana "tapa huecos". A las puertas de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania, avisó a quienes plantean transferir a Kiev activos rusos congelados de que esa decisión causaría "un daño inmenso" a la economía global.

Desde Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan resumió el estado del tablero tras reunirse con Putin en China: los líderes de Rusia y Ucrania "aún no están preparados" para un paso decisivo hacia la paz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Más de 800 muertos y 3.000 heridos tras un terremoto en Afganistán: las ONGs piden "ayuda inmediata"

A3 Noticias de la Mañana (01-09-25) Al menos 600 muertos y 2.000 heridos tras un terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Publicidad

Mundo

A3 Noticias 1 (19-08-25) Rusia se muestra dispuesta a un encuentro entre Putin y Zelenski, aunque deberá "prepararse minuciosamente"

Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia: "Si está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá"

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto de archivo

La Cámara de Representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas del caso Epstein

Ataque embarcación

Venezuela acusa a EEUU de manipular con IA el vídeo del ataque y advierte que "se levantará en armas" si es agredida

Trump calificó a Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de este año
BANDA CRIMINAL

Qué es y cómo opera el 'Tren de Aragua', la megabanda criminal venezolana a la que pertenecían los asesinados por EEUU

La amenaza rusa: un misil en Madrid en 10 minutos
Misiles rusos

Rusia puede poner uno de sus nuevos misiles en Madrid en 10 minutos: es lo que advierten en la OTAN

Vista de la habitación de Matilde Muñoz en Senggigi
CASO MATILDE MUÑOZ

El sorprendente motivo por el que se ha retrasado la autopsia de Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia

El sorprendente motivo por el que se ha retrasado la autopsia de Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia

El exjesuita Pedro Lima, Erika Montaño y el representantes de la comunidad de sobrevivientes de Bolivia, Wilder Flores
BOLIVIA

Condenan a dos jesuitas españoles a un año de cárcel en Bolivia por encubrir casos de pederastia

Los dos jesuitas encubrieron casos de abusos a niños cometidos por un sacerdote entre 1970 y 1980.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un

Exhibición de poderío de China tras la cumbre con Rusia e India: ¿Nuevo orden mundial?

Ataque embarcación

Trump asegura haber matado a once "terroristas" tras atacar una embarcación con drogas procedente de Venezuela

Donald Trump en el Despacho Oval

Trump tacha de "locura" los rumores de su estado de salud y anuncia que enviará la Guardia Nacional a Chicago

Publicidad