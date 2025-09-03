Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia: "Si está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski si este viaja a la capital rusa. Lo dijo en una rueda de prensa en Pekín, adonde acudió a los actos por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial: "Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar".

Minutos después, reiteró la fórmula: "Si Zelenski está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá".

Putin reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había pedido interceder para ese cara a cara. "Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible", aseguró, aunque deslizó que el propio Trump se había mostrado más dubitativo recientemente sobre la oportunidad de una cita bilateral.

Legitimidad, OTAN y "líneas rojas"

El líder ruso sostuvo que nunca ha descartado una reunión con Zelenski, pero se preguntó "si tendría algún sentido". Además, volvió a cuestionar la legitimidad del presidente ucraniano por seguir en el cargo más allá del término presidencial, al tiempo que admitió que Ucrania no puede organizar elecciones representativas mientras parte de su territorio esté ocupado por tropas rusas.

Sobre las garantías de seguridad que reclama Kiev, fijó su posición: "La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro", en alusión, entre otras cuestiones, a la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.

Mesa de negociación y mediadores

Preguntado por el formato negociador, Putin dijo que Rusia está preparada para elevar el nivel de representación en el grupo de diálogo, aunque mostró su satisfacción con el trabajo del actual jefe negociador y asesor presidencial Vladímir Medinski. También señaló que "sigue en pie" la invitación para que Trump visite Moscú, si bien admitió que no hay planes cerrados y elogió el papel de algunos mediadores, como el enviado estadounidense Steve Witkoff.

En su balance militar, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas de Rusia tienen la iniciativa y "avanzan en todas direcciones", mientras que la parte ucraniana "tapa huecos". A las puertas de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania, avisó a quienes plantean transferir a Kiev activos rusos congelados de que esa decisión causaría "un daño inmenso" a la economía global.

Desde Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan resumió el estado del tablero tras reunirse con Putin en China: los líderes de Rusia y Ucrania "aún no están preparados" para un paso decisivo hacia la paz.

