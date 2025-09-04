Juan Ayuso gana en Los Corrales de Buelna; Vingegaard mantiene el maillot rojo

Tras el caos vivido en Bilbao este miércoles, la normalidad regresó este jueves a la Vuelta Ciclista a España. La etapa 12 transcurrió sin incidentes relevantes, al margen de una pequeña protesta contra el Israel-Premier Tech en la salida en Laredo, y Juan Ayuso se llevó el triunfo en Corrales de Buelna tras protagonizar una escapada junto a Javier Romo (Movistar). Se trata de la segunda victoria de etapa para el ciclista del UAE en la presente edición de la ronda española.

El danés Jonas Vingegaard (Visma) sigue como maillot rojo y líder de la Vuelta a España, con 50 y 56 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5).

Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru, de 202,7 km.

"Soy un competidor y siempre que corro intento ganar"

Juan Ayuso ha confesado que le ha resultado "muy bonito ganar en Corrales de Buelna", un sitio donde estuvo durante "dos años" en su etapa juvenil.

"Ha sido muy bonito porque estuve dos años de juvenil y tengo muchos amigos y gente cercana con los que me voy a ir de vacaciones", contó Ayuso.

El ciclista español habló sobre la etapa de este viernes y la temible subida a L'Angliru.

"Es un puerto mítico, terrible. Solo lo hice en 2023 y fue un día muy duro. Aunque mañana es un día más para la general y para ayudar a Joao. Intentaré llevar a Joao hasta cuando la carrera se ponga al 20 por ciento porque ahí es ya un sálvese quien pueda. Y antes de L'Angliru será importante bajar el primero en el Cordal", avisó Ayuso.

El ciclista español ha reconocido que con su triunfo ha querido "responder sobre la bici y con piernas" al "desagradable" cruce de declaraciones entre él y su equipo tras anunciarse que se va del UAE al final de la temporada.

"No me queda más que defenderme y el mensaje es que soy un competidor y que siempre que corro intento ganar", aseguró Ayuso.

"Al final no me quería dar ni un relevo"

El español Javier Romo (Movistar) cree que ha sido "mucho más generoso" que Juan Ayuso en el esprint entre ambos, en el que se decidió la etapa de este jueves de La Vuelta, con final en Los Corrales de Buelna, aunque reconoció que el de UAE "ha sido más inteligente".

"He sido mucho más generoso. Al final no me quería dar ni un relevo", indicó el toledano al final de una etapa en la que acabó "orgulloso" por haber "corrido para ganar" y tratar de rematar la actuación "de 10 del primero al último" de los corredores del Movistar.

"Hemos seguido el guion que habíamos marcado en el bus", desveló Romo, asumiendo que Ayuso "ha sido más inteligente" y le ganó en la meta.

"Nos hemos entendido porque hemos llegado pero no como yo quería", lamentó Romo.

