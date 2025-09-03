Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

OPINIÓN

Vicente Vallés: "El Rey, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado"

El director de Antena 3 Noticias 2 analiza la apertura del año judicial y el encuentro entre el rey Felipe VI con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "El Rey, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

El artículo 124 de la Constitución establece que la tarea de la Fiscalía consiste en promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Dicho de otro modo, la función de la fiscalía es perseguir el delito. Es por eso que llevamos meses en medio de una intensa polémica judicial y política. Porque el jefe de la Fiscalía, el fiscal general, está acusado por el Tribunal Supremo de haber cometido un delito.

Y eso provoca una contradicción insalvable, cuando el responsable de perseguir el delito, está procesado bajo la acusación de haber cometido un delito. El gobierno mantiene su apoyo al fiscal general. El propio presidente, Pedro Sánchez, criticó a los políticos que pretenden hacer justicia. Pero, en la misma declaración, sentenció que el fiscal general es inocente. Y es posible que lo sea.

Pero eso lo decidirá un tribunal, cuando corresponda. De momento, el fiscal general está procesado y se niega a dimitir. Y eso ha provocado una escena incómoda para el Rey que, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado. Y esa escena se repetirá en la apertura del año judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Junts acusa a Illa de "renunciar" a defender a los catalanes tras su cita con Puigdemont

Salvador Illa y Carles Puigdemont

Publicidad

España

Reunión de las CCAA

AIReF contradice el relato del Gobierno y asegura que el ahorro por la condonación de la deuda autonómica no genera margen de gasto

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "El Rey, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado"

Salvador Illa cambia de opinión y se reunirá con Carles Puigdemont

Junts acusa a Illa de "renunciar" a defender a los catalanes tras su cita con Puigdemont

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page
PSOE

Page y Barbón afean la reunión de Illa con Puigdemont: "Que no gobierne Cataluña a distancia”

Barones del PP elogian las críticas de García-Page a la financiación de Cataluña: "Habla con mucha sinceridad y valentía"
Condonación de la deuda

Barones del PP elogian a Page por criticar la financiación singular de Cataluña: "Habla con sinceridad y valentía"

Feijóo
Feijóo

Feijóo no irá a la apertura del Año Judicial y afea al Gobierno que "someta al Rey" a compartir acto con el fiscal general

El líder popular faltará por primera vez desde que preside el PP al acto que inaugurará el curso judicial, presidido por Felipe VI, y en el que, según la formación, "participa un fiscal general del Estado procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo".

Begoña Gómez
Caso Begoña Gómez

El juez Peinado pide a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018 y adelanta su declaración como imputada

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid admite así la petición del la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.

El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general reaparece junto al rey Felipe entre la polémica por su procesamiento y el malestar de los jueces

Pedro Sánchez con Keir Starmer

Sánchez celebra con Starmer el acuerdo con que pone fin a disputa por Gibraltar y añade que "es muy importante para España"

Pedro Sánchez

El Congreso acepta la propuesta del PSOE y no habrá pleno el 11 de septiembre por la Diada de Cataluña

Publicidad