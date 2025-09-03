Vicente Vallés: "El Rey, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado"

El artículo 124 de la Constitución establece que la tarea de la Fiscalía consiste en promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Dicho de otro modo, la función de la fiscalía es perseguir el delito. Es por eso que llevamos meses en medio de una intensa polémica judicial y política. Porque el jefe de la Fiscalía, el fiscal general, está acusado por el Tribunal Supremo de haber cometido un delito.

Y eso provoca una contradicción insalvable, cuando el responsable de perseguir el delito, está procesado bajo la acusación de haber cometido un delito. El gobierno mantiene su apoyo al fiscal general. El propio presidente, Pedro Sánchez, criticó a los políticos que pretenden hacer justicia. Pero, en la misma declaración, sentenció que el fiscal general es inocente. Y es posible que lo sea.

Pero eso lo decidirá un tribunal, cuando corresponda. De momento, el fiscal general está procesado y se niega a dimitir. Y eso ha provocado una escena incómoda para el Rey que, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado. Y esa escena se repetirá en la apertura del año judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com