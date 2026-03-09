Cinco jugadoras iraníes solicitan asilo en Australia antes de regresar a Irán

Las futbolistas iraníes participaban en la Copa Asiática femenina de 2026 cuando estalló la polémica. Antes del primero de sus partidos en el torneo, las jugadoras decidieron no cantar el himno nacional iraní, un gesto interpretado por unos como señal de duelo por la guerra y por otros como protesta contra el régimen.

Acusadas de "traición"

El silencio tuvo consecuencias inmediatas. Medios vinculados al Gobierno iraní las acusaron de "traición", mientras activistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron de que las deportistas podrían enfrentarse a castigos severos al regresar a Irán, incluyendo prisión o incluso la pena de muerte.

La tensión aumentó tras la eliminación del equipo en el torneo. Cuando las jugadoras abandonaban el estadio y se dirigían en autobús al hotel, algunas de ellas realizaron un gesto con la mano que muchos interpretaron como la señal internacional de socorro. Ese gesto encendió las alarmas entre activistas y parte de la diáspora iraní en Australia, que comenzó a pedir públicamente que el país ofreciera protección a las deportistas.

FIFPRO ha solicitado "garantizar la seguridad" de las jugadoras de la selección de Irán que han participado en la Copa de Asia.

"Es una situación realmente difícil, puede que algunas jugadoras quiera regresar pero que otras quieran solicitar asilo y quedarse en Australia más tiempo", apunta Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía.

"La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero", indicó Busch este lunes en una rueda de prensa.

"Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", señaló el presidente de FIFPRO, según recoge el canal público australiano ABC.

"Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras", asegura una petición dirigida al Gobierno australiano que insta a dar asilo a las deportistas.

Cinco jugadoras solicitan asilo

Según varios medios, cinco jugadoras ya se han atrevido a solicitar asilo y han sido trasladadas a un lugar seguro mientras las autoridades australianas estudian sus solicitudes de asilo. El Gobierno australiano no ha confirmado por el momento el estado de estas peticiones, pero organizaciones internacionales de jugadores y defensores de derechos humanos han pedido que se garantice la seguridad de las futbolistas y su derecho a decidir si regresan o no a Irán.

El caso vuelve a poner el foco en la difícil situación de los deportistas iraníes que expresan disidencia política. En los últimos años, varios atletas de élite han abandonado el país o han dejado de competir bajo su bandera denunciando presiones del régimen. Las futbolistas, que en su segundo y tercer partido sí cantaron el himno nacional, concluyeron el domingo su participación en la Copa Asia y en principio tienen previsto regresar a su país, en una fecha que se desconoce.

