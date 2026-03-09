VÍDEO: El angustioso momento en el que una ola gigante engulle al español Alberto Truncer en Nazaré

La historia de Alberto Truncer se podría titular perfectamente como 'El Renacido'. El surfista malagueño cambió el Mediterráneo por el Atlántico, y en Nazaré una ola gigante se lo tragó. La imagen es angustiosa, pero afortunadamente está vivo para contárselo a Antena 3 Deportes.

"Sentí como si me cayeran toneladas de agua con mucha violencia"

En el Rincón de la Victoria también son apasionados a las olas, pero llega un momento en el que se quedan pequeñas... por lo que Alberto Truncer viajó hasta Nazaré para cumplir su sueño. Lo que Alberto no se llegaba a imaginar era que su mejor ola le iba a terminar engullendo: "Sentí como si me cayeran toneladas de agua encima con mucha violencia, me llevaron al fondo y toqué la arena", explicó a Antena 3 Deportes.

El malagueño perdió el equilibrio sobre la tabla y no pudo rectificar cuando vio la sombra sobre su cabeza: "Solo me dio tiempo a coger aire y prepararme para el impacto". Por suerte, todo quedó en un susto: "Se hace eterno, calculo que estuve más de 30 segundos bajo el agua". Y aunque sea un loco del surf, ha podido saborear el respeto que imponen las olas gigantes de Nazaré: "He cumplido un sueño, me encanta... pero también podía haber salido mal". Pero igual que la cabra tira al monte, Alberto siempre tirará al mar...

