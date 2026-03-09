Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Brasil

¡23 expulsiones! La final del Mineiro termina en batalla campal y récord de tarjetas rojas en Brasil

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro acabó con una tangana multitudinaria.

Los jugadores del Atlético Mineiro en una foto de archivo

Los jugadores del Atlético Mineiro en una foto de archivoEFE

El duelo por el título del Campeonato Mineiro, disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, quedará para la historia por el caos desatado sobre el césped en los instantes finales y las 23 tarjetas rojas decretadas posteriormente por el árbitro.

El partido marchaba 1-0 a favor del Cruzeiro, gracias a un gol de Kaio Jorge en el minuto 60, cuando se produjo una disputa entre el centrocampista Christian y el portero del Atlético Mineiro, Everson. Ambos se enfrentaron en la pugna por un balón y el incidente derivó en una pelea que se extendió por todo el campo.

La tangana incluyó puñetazos, patadas y carreras a lo largo del terreno de juego, comenzando en una portería y trasladándose casi hasta la otra. La magnitud del tumulto impidió al colegiado Matheus Candaçan mostrar las tarjetas en el momento y obligó a interrumpir el juego antes de poder disputarse el último minuto.

Nuevo récord brasileño

Tras el encuentro, el árbitro decidió expulsar a 23 futbolistas, una cifra que supone un nuevo récord en el fútbol brasileño, superando las 22 rojas del Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.

De esas 23 expulsiones, 21 se justificaron con el mismo argumento en el acta: "Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto".

Dos excepciones

Las dos excepciones fueron Christian, sancionado por golpear a Everson "en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta", y el propio guardameta del Atlético Mineiro por "agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

Lista de expulsados

Por parte del Cruzeiro fueron expulsados Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

En el Atlético Mineiro vieron la roja Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Todos los jugadores sancionados deberán cumplir castigo en la próxima edición del Campeonato Mineiro.

