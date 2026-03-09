Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Ibex 35 cae más de un 3% en la apertura ante la fuerte subida del petróleo

La nueva oleada de ataques en Oriente Próximo provoca que materias primas como el petróleo o el gas se disparen.

Este lunes, el Ibex 35 abre con una caída del 3,17%, con lo que se sitúa en los 16.512,7 puntos a las 9:00 horas, tras una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo que ha provocado que materias primas como el petróleo o el gas se disparen. Estos niveles del IBEX llegan después de que el pasado viernes cerrase la semana con una pérdida del 7,01%, el peor registro semanal en los últimos cuatro años.

En las primeras horas de este lunes, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acerinox (-5,31%), IAG (-4,86%), Ferrovial (-4,7%) y Sacyr, que cedía en torno a un 4,5%, mientras que, por el contrario, la única compañía que avanzaba era Repsol, con un 1,01%.

Las principales Bolsas europeas arrancabam la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,7% para Milán, del 2,33% para Fráncfort, del 2,26% para París y del 1,6% para Londres.

Caídas generalizadas en las Bolsas asiáticas

Las principales bolsas del continente asiático han cerrado este lunes en negativo, con una fuerte caída del 5,2% en el caso del selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio, tras las fuertes subidas del precio del petróleo y el dato de inflación de China, peor lo esperado. La tasa interanual del IPC del gigante asiático escaló en febrero hasta el 1,3%, cuatro décimas por encima de lo previsto, siendo su valor más alto en tres años.

Por su parte, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se dejaba cerca de un 1,4% en los instantes finales de la negociación de este lunes, mientras que el selectivo de la Bolsa de Shenzhen bajaba casi un 0,8% y el de la Bolsa de Shanghái un 0,7%.

Subidas del gas y el petróleo

En un contexo de incertidubre, el crudo continúa disparado después de acumular la semana pasada un repunte de más del 30%. El precio del barril de Brent, referencia en Europa, subía un 17% en torno a las 9:10 horas, hasta los 108,3 dólares, a la vez que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 13,5%, hasta los 103,2 dólares.

Por otro lado, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba más de un 15% a las 9:08 horas, hasta los 61,40 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.

La guerra en Oriente Medio dispara el precio de la gasolina y amenaza con encarecer la luz

