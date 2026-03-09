Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Indian Wells

Alcaraz - Rinderknech: Horario, fecha y dónde ver el partido de tercera ronda de Indian Wells en directo

El murciano sigue imparable en 2026 y ahora se mide a Rinderknech en Indian Wells para buscar los octavos: horario y dónde ver el partido.

Alcaraz en su debut en Indian Wells

Alcaraz en su debut en Indian WellsReuters

Publicidad

Carlos Alcaraz no baja el ritmo. El número 1 del mundo mantiene un impecable balance de 13-0 en 2026 tras su victoria ante Grigor Dimitrov en la segunda ronda de Indian Wells y ya tiene nuevo rival en tercera ronda: el francés Arthur Rinderknech.

El murciano ofreció una exhibición ante el búlgaro, al que superó en apenas una hora y siete minutos. Con un sólido 6-2 en el primer set, Alcaraz tomó el control del partido desde el inicio. En la segunda manga mantuvo la intensidad y cerró el encuentro por 6-3, confirmando que su nivel en este arranque de temporada es difícilmente igualable.

En la tercera ronda se medirá a Rinderknech, ahora mismo número 28 del mundo, que todavía no ha disputado ningún partido en el cuadro principal tras la retirada de su rival en segunda ronda, Juan Manuel Cerúndolo, antes de saltar a pista.

Cara a cara entre Alcaraz y Rinderknech

Aunque Rinderknech está cuajando una buena temporada -alcanzando su mejor ranking histórico este año-, los precedentes no le favorecen. Se ha enfrentado a Carlitos cinco veces y en todas la victoria cayó del lado murciano, la más reciente el mes pasado en el torneo de Doha.

  • Doha 2026 - Primera ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (6-4 y 7(5)-6)
  • US Open 2025 - Cuarta ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7(3)-6, 6-3 y 6-4)
  • Queen's 2025 - Cuartos de final: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7-5 y 6-4)
  • Queen's 2023 - Primera ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (4-6, 7-5 y 7(3)-6)
  • US Open 2021 - Segunda ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7(6)-6, 4-6, 6-1 y 6-4))

Horario y dónde ver el Alcaraz - Rinderknech

El partido de tercera ronda del ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech se disputará en la madrugada del lunes 9 al martes 10 de marzo, en el cuarto turno de la pista uno, no antes de las 2:00 hora peninsular española. Todo apunta a que comenzará en torno a la medianoche española.

La crónica, el resultado en directo y las reacciones posteriores podrán seguirse en la web de Antena 3 Deportes, con toda la información actualizada del torneo de Indian Wells 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marc Márquez, a Antena 3 Deportes: "Estamos trabajando para intentar luchar por un Mundial más"

Marc Márquez atiende a Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

Ilia Topuria posa con sus dos títulos de campeón

La UFC llega a la Casa Blanca: Ilia Topuria peleará ante Justin Gaethje

Xavi y Laporta bromean en la ciudad deportiva del Barcelona

Xavi ataca a Laporta en plena campaña: "Messi estaba fichado y lo tiró atrás, no dice la verdad"

Alcaraz en su debut en Indian Wells

Alcaraz - Rinderknech: Horario, fecha y dónde ver el partido de tercera ronda de Indian Wells en directo

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Palencia

Muere un escalador de 30 años mientras ascendía el pico Curavacas en Palencia

Estadio del Oxford City
Fútbol

Muere Amelia Aplin, futbolista de 15 años del Oxford United, tras desplomarse en pleno partido

Jean Arroyo Vernaza
Fútbol

La terrorífica entrada en un partido de la Liga de Ecuador: "Se vio claramente el desplazamiento del hueso..."

Jean Pierre Arroyo Vernaza dejó el campo en ambulancia tras romper a llorar por el dolor.

Fernando Alonso en el GP de Australia
Fórmula 1

El bochorno de Aston Martin en Australia: Fernando Alonso abandona dos veces y Stroll termina a 15 vueltas de Russell

Pese a una salida antológica del asturiano, pasó del 17º al 10º, su monoplaza apenas aguantó más de 10 vueltas y se vio obligado a abandonar hasta en dos ocasiones. Doblete de Mercedes seguido de Ferrari. McLaren y Red Bull, muy lejos.

Vicente Paniagua

Muere Vicente Paniagua, una de las grandes leyenda del Real Madrid de baloncesto

El español Carlos Alcaraz

Alcaraz barre a Dimitrov en su debut en Indian Wells

Madonna

La espectacular interacción entre Madonna y el Celta en redes: "Tengo la camiseta, la llevo y represento..."

Publicidad