Alcaraz - Rinderknech: Horario, fecha y dónde ver el partido de tercera ronda de Indian Wells en directo

Carlos Alcaraz no baja el ritmo. El número 1 del mundo mantiene un impecable balance de 13-0 en 2026 tras su victoria ante Grigor Dimitrov en la segunda ronda de Indian Wells y ya tiene nuevo rival en tercera ronda: el francés Arthur Rinderknech.

El murciano ofreció una exhibición ante el búlgaro, al que superó en apenas una hora y siete minutos. Con un sólido 6-2 en el primer set, Alcaraz tomó el control del partido desde el inicio. En la segunda manga mantuvo la intensidad y cerró el encuentro por 6-3, confirmando que su nivel en este arranque de temporada es difícilmente igualable.

En la tercera ronda se medirá a Rinderknech, ahora mismo número 28 del mundo, que todavía no ha disputado ningún partido en el cuadro principal tras la retirada de su rival en segunda ronda, Juan Manuel Cerúndolo, antes de saltar a pista.

Cara a cara entre Alcaraz y Rinderknech

Aunque Rinderknech está cuajando una buena temporada -alcanzando su mejor ranking histórico este año-, los precedentes no le favorecen. Se ha enfrentado a Carlitos cinco veces y en todas la victoria cayó del lado murciano, la más reciente el mes pasado en el torneo de Doha.

Doha 2026 - Primera ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (6-4 y 7(5)-6)

US Open 2025 - Cuarta ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7(3)-6, 6-3 y 6-4)

Queen's 2025 - Cuartos de final: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7-5 y 6-4)

Queen's 2023 - Primera ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (4-6, 7-5 y 7(3)-6)

US Open 2021 - Segunda ronda: Carlos Alcaraz-Arthur Rinderkench (7(6)-6, 4-6, 6-1 y 6-4))

Horario y dónde ver el Alcaraz - Rinderknech

El partido de tercera ronda del ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech se disputará en la madrugada del lunes 9 al martes 10 de marzo, en el cuarto turno de la pista uno, no antes de las 2:00 hora peninsular española. Todo apunta a que comenzará en torno a la medianoche española.

