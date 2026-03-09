Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

Audrey Pascual confirmó este lunes su condición de referente del esquí paralímpico español al proclamarse campeona en supergigante en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo. La joven madrileña ya había subido al podio el pasado sábado con una medalla de plata en descenso, consolidando así su papel como líder de la delegación española.

Pascual, nacida sin tibias debido a una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente, comenzó desde muy pequeña a trabajar su físico. A los seis meses inició la natación por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura antes de empezar a caminar con prótesis. Al mundo del esquí entró con solo 11 años en La Pinilla... y el resto es historia.

"Me acuerdo de mi familia"

Tras su victoria, la emoción afloró al recordar a uno de sus abuelos: "Me acuerdo de mi familia y ahora viéndola también me he acordado de mi abuelo que decía que siempre me decía que había que ser la 'number one' (número uno) y él me llamaba la 'number one', así que por fin soy la 'number one' abuelo, que me estará viendo desde el cielo", declaró.

La esquiadora también quiso dedicar el triunfo a quienes la han acompañado en el camino: "Se lo dedico a mi familia también, que me lleva apoyando un montón de tiempo, que siempre me ha estado apoyando, a mis patrocinadores, que son otra parte de mi familia y a la federación que apostó por mí", afirmó en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español.

Un éxito anunciado

Pese a su juventud, Pascual demostró una enorme solidez. Debutó en la Copa del Mundo en 2024 y ese mismo año conquistó el Globo de Cristal. En la presente temporada previa a los Juegos había logrado tres victorias, y en Milán-Cortina volvió a mostrar seguridad y control, firmando un tiempo de 1:17.82.

Solo la alemana Anna-Lena Forster y la japonesa Momoka Muraoka parecían capaces de discutirle el oro. Muraoka, campeona en Pekín 2022, llegaba mermada por una lesión de clavícula sufrida en noviembre y quedó fuera de la lucha tras ceder más de seis segundos.

Forster, que había sido la mejor en el descenso, arriesgó en su bajada y terminó saliéndose de la trazada, quedando eliminada cuando ya cedía 20 centésimas en el segundo punto intermedio.

El podio lo completaron Muraoka, que se llevó la plata, y la china Sitong Liu, bronce a más de siete segundos de la campeona.

45 medallas paralímpicas españolas

Con este triunfo, Audrey Pascual suma la segunda medalla para España en estos Juegos y la número 45 en la historia invernal del deporte paralímpico español, la decimosexta de oro.

El último campeón español había sido Jon Santacana, junto a su guía Miguel Galindo, en el descenso de Sochi 2014, mientras que el último oro femenino databa de Nagano 1998, cuando Magda Amo logró cuatro títulos, incluido el supergigante.

