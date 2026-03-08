Un analista politico augura cuándo durará la guerra en Irán

Durante los últimos días se ha especulado mucho sobre cuánto durará esta guerra. Trump empezó diciendo que apenas unos días, que ahora han pasado a ser seis semanas. Irán, por su parte, advierte de que está preparado para al menos seis meses de guerra. Hay mucha incertidumbre que afecta a los mercados, a la política y a la estrategia de los tres países.

Luciano Zaccara, analista político de Oriente Medio en Catar, asegura que la duración es imprevisible porque no se sabe cuál es el juego final de cada uno de los actores. Cada uno de ellos juega ahora sus cartas. En el caso de Irán, nos cuenta que tan solo lanzando uno o dos drones por día a cada uno de los países del Golfo, con eso ya genera suficientes problemas en la línea aérea porque todos los aeropuertos tienen que permanecer cerrados.

Los tres países juegan sus cartas en un conflicto imprevisible

Por otro lado, Estados Unidos ha desplegado su poderío militar, pero no ha conseguido, de momento, eliminar la cadena de producción de drones y de lanzamiento. Y las tropas estadounidenses no pueden permanecer allí permanentemente e insiste Luciano, no tienen suficiente munición y arsenal para alimentar el conflicto todo ese tiempo.

Israel lleva más de dos años con su economía paralizada

El tercero en la ecuación es Israel. Un país que lleva más de dos años con la economía paralizada desde que inició la guerra en Gaza. Por lo tanto, prolongar estos ataques de manera indefinida tampoco le beneficia. "La economía israelí lleva ya dos años paralizada y estos ataques también los fuerzan a paralizar cada vez que suena la alarma".

Irán ya tiene un nuevo líder supremo

Lo que está claro es que Irán está atando todos los cabos. El régimen ya ha elegido un nuevo Líder Supremo, pero su identidad aún es un secreto. Puede ser por varias causas, o por seguridad o porque entre los electores no había consenso. "Se ha tardado mucho en elegirlo; eso quiere decir que ha habido muchas rondas de votación".

Para elegir al anterior líder supremo, Alí Jamenei se tardó tres días. Israel y Estados Unidos ya han amenazado con eliminarle en cuanto sepan quién es. Algunos analistas tienen muy claro que, en cualquier caso, es muy difícil pensar que el próximo líder sea alguien que va a complacer a Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el último líder, Jamenei, ha muerto y se ha convertido en un mártir combatiendo a Estados Unidos.

Parece que el cambio de régimen que tanto ansía Estados Unidos se aleja y Trump es consciente.

