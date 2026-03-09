Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer dispara 10 tiros contra la casa de la cantante Rihanna, que se encontraba en el interior de la vivienda

Miriam Vázquez
Publicado:

A plena luz del día, alrededor de las 13:21 hora local una mujer se acercó a la casa de Rihanna y abrió fuego con un rifle AR-15. La sospechosa ha sido detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros contra el domicilio de la artista en California. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó de que en el accidente no se han registrado heridos.

De los 10 tiros efectuados, al menos cuatro alcanzaron la residencia y uno llegó a penetrar en las paredes, según el reporte que un agente dio a Los Angeles Times y NBC. Rihanna se encontraba en el interior del domicilio, pero afortunadamente no resultó herida y hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

De la sospechosa por el momento solo se sabe que está detenida y que ha quedado bajo la custodio de la Policía. Ha transcendido que su edad estaría alrededor de los 30 años. Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills estaba la pareja de la intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds in the sky' , el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

