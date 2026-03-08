Alcaraz barre a Dimitrov en su debut en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dominó este sábado al búlgaro Grigor Dimitrov, número 42, y le doblegó 6-2 y 6-3 en una hora y siete minutos para avanzar por la vía rápida a la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

Alcaraz incrementó a 13-0 su balance perfecto en 2026, un año que comenzó con su triunfo en el Abierto de Australia y que le permitió cerrar el 'Grand Slam' en su carrera (ganar los 4 grandes) con tan solo 22 años. El murciano, que también ganó recientemente en Doha, vive un inmejorable momento de forma y lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre.

Ovacionado por la pista central de Indian Wells, Alcaraz no concedió bola de rotura alguna en la primera manga y puso el partido cuesta abajo con un 'break' en su primera oportunidad en el cuarto juego. Jugó un tenis muy sólido Carlitos, que se llevó el primer set por 6-2 tras convertir el 88 % de puntos con su segundo saque. El único momento que pudo cambiar la inercia del partido llegó en el tercer juego del segundo set, cuando Dimitrov tuvo una bola de rotura en el 30-40.

Alcaraz pudo anularla y convirtió su primera ocasión, en el octavo juego, para abrirse el camino hacia el cómodo 6-3 final.

El jugador murciano tiene en el horizonte un posible cruce con el noruego Casper Ruud, al que ganó en 2022 en la final del Abierto de Estados Unidos para sellar el primer grande de su carrera y la primera posición en el ránking mundial. Alcaraz comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en una hipotética semifinal.

El murciano lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre y sigue volando en una campaña comenzada con triunfos en el Abierto de Australia y en Doha. Alcaraz comparte lado del cuadro con Djokovic, que sufrió más de lo esperado para triunfar ante el polaco Kamil Majchrzak, número 57 del mundo. Djokovic, cinco veces campeón de este torneo y número tres del ránking mundial, triunfó por 4-6, 6-1 y 6-2 contra Majchrzak, en el primer enfrentamiento absoluto con el polaco.

El serbio se reencontró con la victoria en Indian Wells después de la eliminación sufrida el año pasado en la ronda de apertura contra el holandés Botic Van De Zandschulp. Le espera una tercera ronda contra el estadounidense Alex Kovacevic, con el que triunfó en el único enfrentamiento previo. Salió con buen pie el británico Jack Draper, que remontó al español Roberto Bautista (3-6, 6-3 y 6-2) en una hora y 42 minutos de partido.

El jugador británico, número 14 del ránking, será rival del argentino Francisco Cerúndolo, que se llevó una batalla de dos horas y dos minutos ante el francés Benjamin Bonzi, al que ganó 6-4, 5-7 y 7-6 (5). Fonseca anula bolas de partido Entre los grandes momentos del día, el brasileño Joao Fonseca, número 35 del mundo, eliminó al decimosexto favorito, el ruso Karen Khachanov tras anular dos bolas de partido. Fonseca terminó ganando 4-6, 7-6(7) y 6-4 y se medirá con Tommy Paul en la siguiente ronda.

