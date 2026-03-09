Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laporta y Font se enzarzan en un tenso cara a cara: "Contigo volveremos a la ruina"

Laporta niega haber vetado a Messi y Font le acusa de no querer su regreso en un tenso debate electoral del Barça.

V&iacute;ctor Font y Joan Laporta, candidatos al Barcelona

Víctor Font y Joan Laporta, candidatos al BarcelonaEP

Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a la presidencia del Barcelona, han protagonizado este lunes un tenso cara a cara en el debate electoral organizado por el Grupo Godó (RAC1, Mundo Deportivo y La Vanguardia), en el que uno de los temas centrales fue el intento fallido de regreso de Leo Messi al club azulgrana en 2023.

A 'tortas' con la vuelta de Messi

Laporta negó haber vetado la vuelta del argentino y aseguró que fue el entorno del jugador quien descartó finalmente la operación. "El tema de Messi fue así. En 2023 me vino Xavi, que había hablado con Messi y que quería volver. Preparamos contrato, lo enviamos a Jorge Messi, estuvo correctísimo, era mediados de marzo", explicó.

"Messi piensa exactamente igual que las cosas fueron como ha explicado Xavi"

Víctor Font

Según el expresidente, la negativa llegó en mayo: "Y en mayo vino Jorge a mi casa y dijo que no podía ser, porque aquí tenía demasiada presión, igual que en Arabia, y que prefería ir a Miami. Le dije (al padre de Messi) que eran soberanos para decidir", añadió.

Víctor Font, por su parte, defendió la versión ofrecida recientemente por Xavi Hernández y aseguró que Messi comparte esa interpretación: "Aquí damos credibilidad a leyendas del club que tienen un historial de querer a esta institución. Messi piensa exactamente igual que las cosas fueron como ha explicado Xavi", afirmó.

Font fue especialmente crítico con la gestión del caso: "Romper relaciones para priorizar intereses personales y no poner la institución por delante con el mejor jugador de la historia, y abrir esta herida con aquellas decisiones e intentar cerrarla con un homenaje y una estatua, es de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución en los últimos años", manifestó.

Promesas del pasado y futuro

También recordó promesas del pasado: "Laporta dijo en 2021 que solo con él Messi se quedaría, que lo arreglaría con un asado, y era mentira. Era el único que no tenía plan para que Messi siguiera", concluyó.

El debate también abordó el futuro deportivo del club. Laporta dejó caer que Hansi Flick no seguiría si Font gana las elecciones: "Ya ha dicho que está a gusto si Deco no sigue", señaló, en referencia al director deportivo.

"Quiere poner a tres personas para que hagan el trabajo de Deco. No tienes proyecto deportivo, sino que pretendes subirte al carro del nuestro. Vas a quitar a Deco. Te cargarías un proyecto en el que la gente está ilusionada. En el nombre de las secciones no das ningún nombre; das los que ya están. Esto es una falacia. Contigo volveremos a la ruina", añadió.

Alejandro Echevarría, el excuñado

Otro de los puntos de fricción fue el papel de Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta, señalado por Xavi como influyente en decisiones deportivas. Laporta defendió su figura: "Es una persona de máxima confianza para mí, sobre todo en cuestiones de LaLiga y la RFEF. Tiene mucha sintonía con Deco y la armonía del vestuario funciona. Es inteligente, íntegro y valiente, con gran capacidad para resolver problemas", afirmó.

Font replicó: "Es un secreto a voces que el excuñado del expresidente manda tanto o más que el presidente, una persona a la que no ha votado nadie ni tiene cargo ejecutivo", y lamentó que esa situación "no tiene nada que ver con los valores fundacionales del club".

Las palabras de Xavi, presentes

Las declaraciones recientes de Xavi también centraron parte del debate. Laporta mostró su malestar: "Sí, me ha sorprendido el tono y más que nada me ha dolido. Lo que más me ha dolido es que detrás de Xavi hay una utilización de su persona por parte del señor Víctor Font, que está intentando ensuciar este proceso electoral". Y añadió: "Aquí tiene ganas de ensuciar, Xavi, cuando dice que Alejandro manda más que yo".

"Entiendo que Xavi esté dolido porque con los mismos jugadores que casi tenía él, Flick gana"

Joan Laporta

El presidente defendió su decisión de destituir al técnico: "Los hechos me dan la tranquilidad de que hice lo que tenía que hacer. Veía que con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick hemos vuelto a ganar", aseguró. "Entiendo que esté en una situación de estar dolido, porque con los mismos jugadores que casi tenía él y heredó, Flick gana. Entiendo que esté en ese punto", añadió.

Font salió en defensa del exentrenador: "Ver a leyendas como Xavi en un acto de valentía explicando la verdad, cuando muchos otros que han salido del club no pueden hacerlo por esta cultura del 'conmigo o contra mí', entristece mucho a muchos culers", declaró.

El candidato de 'Nosaltres' cerró con un mensaje crítico: "Hay muchos culers tristes por este Barça del uno contra otros, gobernado desde la mentira".

