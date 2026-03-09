Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

El Atlético Barranco Hondo ha vetado de manera indefinida al agresor a acudir a sus partidos.

Gracia López
Publicado:

Ya se preveía que sería un partido de Primera Regional muy disputado entre el Atlético Barranco Hondo, de Tenerife y la UD Hermigua, de La Gomera. Un encuentro que se jugó el pasado sábado en el campo de Los Barranquillos, en la localidad de Barranco Hondo (Candelaria) Pero ninguno de los dos equipos podía imaginar que acabara cómo lo hizo, suspendido antes de tiempo y con uno de sus jugadores en el hospital debido a una brutal agresión por parte de un aficionado que saltó de la grada.

En la primera parte los visitantes de la UD Hermigua ya habían logrado adelantarse en el marcador con un 1-2. Los gomeros iban lanzados también en la segunda parte llegando a marcar 4 goles frente a los 3 del equipo local, el Atlético Barranco Hondo. Cuando apenas quedaban 15 minutos para el final del partido, tras un forcejeo del propio juego entre dos jugadores rivales, un aficionado local salta de la grada al campo y corre directo hacia uno de ellos, Rayco, del equipo gomero. Le agrede forma violenta y con fuerza, hasta tal punto que el jugador debe ser trasladado hasta un centro hospitalario, según han explicado desde el Club UD Hermigua

Sacudida en el fútbol regional

En ese momento el árbitro toma la decisión de suspender el encuentro ya que considera que no está garantizada la seguridad en el campo de fútbol del Atlético Barranco Hondo.

Esta agresión ha indignado a los aficionados al fútbol y ha provocado el rechazo de ambos equipos así como instituciones como el Ayuntamiento de Candelaria, municipio donde ocurrieron los hechos, que ha mostrado su apoyo al jugador agredido y ha expresado su rechazo a los hechos.

El equipo afectado ha puesto en conocimiento de las autoridades deportivas estos hechos y el Atlético Barranco Hondo ha tomado medidas drásticas ya que, una vez identificado el agresor, ha vetado de manera indefinida su acceso a cualquier partido del club.

Aun así, todavía falta la decisión de los órganos disciplinarios una vez analicen lo ocurrido.

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

