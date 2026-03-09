Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años: "Todavía no me lo creo"

"Todavía no me lo creo. Estoy super contento por el campeonato", reconoce Egoitz Bijueska a Antena 3 Deportes.

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom Schaar

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom SchaarEfe

Egoitz Bijueska, con tan solo 15 años, ha hecho historia al proclamarse campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de park, lo hizo en Sao Paulo, donde derrotó en la final de park al brasileño Kalani Konig y el estadounidense Tom Schaar.

"Todavía no me lo creo. Estoy super contento por el campeonato", explica Egoitz Bijueska a Antena 3 Deportes.

Egoitz Bijueska, que el años pasado firmó una historia victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma, supo gestionar la presión y superó en su última ronda al local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, con un ejercicio de 95.86 puntos. El estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, fue tercero; mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, acabó octavo.

"Antes de ganar la Copa del Mundo de Roma, estar aquí lo veía como un sueño. Ese fue el punto de inflexión, empecé a entrenar más y mentalizarme mejor para las futuras competiciones. El skate puede llegar a ser frustrante, pero el esfuerzo te acaba recompensando y te da momentos increíbles que no te dará nunca otra cosa", apunta Egoitz Bijueska.

"Mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles"

"Conseguir instalaciones olímpicas en España es muy necesario y uno de mis objetivos, nos ayudaría un montón tanto a mi como a mis compañeros de la selección. La mayoría de nosotros hemos llegado a un Mundial sin entrenar o con muy poco entrenamiento en unas instalaciones oficiales y nos gustaría poder prepararnos en un park del nivel de los que tienen en Estados Unidos o Brasil", indicó el joven skater vasco.

"Ahora mismo, y a nivel personal, mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, ganar una medalla olímpica y participar en unos 'X Games'", reconoció Egoitz Bijueska.

