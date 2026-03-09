Rescatan a una persona de un incendio declarado en una vivienda en Valencia

Una persona ha sido rescatada de una vivienda en la que se ha declarado un incendio a primera hora de la mañana. El fuego se ha originado en el piso de arriba de un edificio de la avenida Burjassot del barrio valenciano Benicalap. Alrededor de las 08:00h los vecinos dieron la voz de alarma asustados por un humo muy espeso que parecía venir de los edificios.

Los Bomberos atendieron a una persona que se encontraba semi inconsciente por inhalación de humo y se encuentra ahora haciendo labores para refrescar la casa. Según explican fuentes de Bomberos a Levante-emv, afortunadamente la vivienda estaba vacía, y la persona afectada ha sido estabilizada in situ y trasladada en SAMU a un hospital.

La vivienda es un edificio antiguo que cuenta con una planta baja y un piso superior. En la zona de arriba viven cinco personas de forma habitual, pero en la de abajo no reside nadie. Se ha cortado el tráfico en los alrededores para poder favorecer las labores de emergencias. Allí se han desplegado varias dotaciones de bomberos, dos ambulancias y varias patrullas de la Policía Local de Valencia y de Policía Nacional.