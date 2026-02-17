Jannik Sinner se sincera tras su debut en Doha: "El año pasado estuve aquí, pero no pude jugar..."

Hace justo un año, Jannik Sinner comenzaba su sanción de tres meses por el positivo en clostebol detectado en el torneo de Indian Wells 2024. El de San Cándido estuvo fuera de las pistas entre febrero y abril de 2025, regresando de su sanción en el torneo de Roma, el último de la gira de tierra batida antes de la disputa de Roland Garros. Fueron 90 días complicados para el jugador italiano, que tuvo que parar cuando venía en plena racha de juego y resultados y después de conquistar su segundo Open de Australia.

Este lunes Jannik Sinner reaparecía en Doha para firmar una contundente victoria (6-1 y 6-4) frente al checo Tomas Machac. El ganador de cuatro grand slam ofreció sus primeras impresiones a pie de pista y señaló que el año pasado estuvo presente en la capital de Qatar, pero que no pudo jugar por la sanción.

"Me he sentido muy bien en pista hoy. Físicamente me siento bastante bien. Sé, por supuesto, que cada partido se va a volver más complicado. Espero estar listo para el próximo. Aquí jugué un torneo junior. No puedo decir que hace muchísimo tiempo, pero hace ya bastante. El año pasado estuve aquí, pero no pude jugar, lo que hace este regreso aún más especial", indicó Sinner en declaraciones que recoge la ATP.

Jannik Sinner ofreció una gran versión en su primer partido en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, donde dejó algunos puntos de mucho nivel.

Alexei Popyrin, próximo rival de Sinner en Doha

El primer set fue dominado de principio a fin por el italiano, con dos breaks y un 6-1 que reflejó al enorme diferencia entre Sinner y Machac. Un break en el segundo set le dio el pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, que superó en su primer encuentro al catarí Mubarak Shannan Zayid por 6-0 y 6-2.

El italiano, en declaraciones que recoge Punto de Break, habló sobre la relación que mantiene con sus padres.

"Ya no tengo 13 años, ya no estoy en esa edad donde les llamas cada día. Tenemos una relación muy tranquila, tanto mis padres y yo como mi hermano y yo. Hay semanas en las que nos escuchamos y nos llamamos cada dos días, pero también hay momentos en los que no nos llamamos durante una semanas, y también me parece normal. Yo tengo mi estilo de vida y ellos tienen el suyo. Me encantaría que mis padres pudieran venir más a verme a los torneos, pero también conozco su situación, es lo que hay y la acepto. Confío en que ellos piensan que soy lo suficientemente maduro y que puedo lidiar con todo", reconoció Sinner.

Alcaraz entra en escena frente a Arthur Rinderknech

Este martes será el turno para Carlos Alcaraz. El murciano se estrena en el torneo de Doha ante el francés Arthur Rinderknech. El cara a cara refleja un contundente 4-0 para el actual campeón del Open de Australia y ganador de siete grand slam.

"Sé lo difícil que es cada partido. Cada partido es diferente, nuestro juego es totalmente distinto. Creo que este cuadro es muy duro para ser un ATP 500. Basta ver los primeros partidos y los grandes enfrentamientos que hay ya en primera ronda", advirtió Alcaraz antes de su estreno en la capital de Qatar.

"No estamos hablando de resultados en absoluto. Se trata más de seguir en el proceso de ser mejores, de seguir creciendo. Hay cosas en las que realmente quiero mejorar y desarrollar mi juego de la manera en la que quiero mostrarlo aquí y poder llevarlo a cabo en este torneo. Así que, más allá de los resultados, para mí sería una semana muy exitosa verme haciendo las cosas correctas dentro y fuera de la pista", indicó el murciano.