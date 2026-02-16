Mourinho recuerda su salida del Real Madrid: "Tres años duros, intensos y casi violentos, era lo mejor"

El técnico del Benfica, José Mourinho, repasó este lunes su etapa en el Real Madrid en la previa del partido de ida del playoff de la Champions League en Lisboa y explicó que decidió marcharse tras tres campañas "duras, intensas y casi violentas" porque "era lo mejor" tanto para él como para la entidad blanca.

"Yo he dado todo al Real Madrid. He hecho cosas buenas, he hecho cosas mal, pero lo he dado absolutamente todo"

"El Real Madrid es el candidato número uno a ganar la Champions. Obviamente, espero un adversario parecido al que se ha visto después del partido contra nosotros, el entrenador ha tenido la capacidad de percibir algunas cosas, de modificar algunas cosas, de salir de una situación difícil, de una derrota inesperada y pesada, para ahora sumar tres victorias consecutivas", señaló sobre el cruce europeo.

Mourinho también abordó su relación actual con el club madridista y reveló que la última vez que habló con Florentino Pérez fue cuando firmó por el Benfica. Explicó que mantiene una buena relación con el presidente blanco y su entorno, aunque quiso restar importancia a cualquier especulación sobre su futuro.

Sobre su etapa en el Santiago Bernabéu, el portugués fue claro: "Yo he dado todo al Real Madrid. He hecho cosas buenas, he hecho cosas mal, pero lo he dado absolutamente todo. Y cuando un profesional sale de un club con este tipo de sensaciones, yo creo que existe una conexión para siempre. La gente respeta que yo he dado todo, la gente sabe que he dado mi máximo, por eso de un modo general me tiene estima. Y eso para mí es fantástico, pero con esto no quiero alimentar historias que no existen".

"Ahora viene lo fácil, lo difícil está hecho"

Recordó además que fue uno de los pocos entrenadores que dejó el club por decisión propia: "Cuando tú sales por tu propia decisión, no tienes que reprochar nada, no tienes que envidiar nada. Me fui del Real Madrid con el alma limpia, no olvidaré nunca lo que me dijo el presidente y José Ángel (Sánchez): 'Ahora viene lo bueno, ahora viene lo fácil, lo difícil está hecho'".

"Pero yo he pensado en aquel momento que era lo mejor para mí, porque mi familia es lo más importante para mí, y también lo mejor para el mundo. Cambiar después de tres años duros, intensos, casi violentos, yo pienso que nos separamos en un momento justo e ideal. Todo lo que Real Madrid ha hecho después solo me ha dado alegría, y no siento que soy parte de nada. El mérito es de quien estaba y de quien ganó", añadió, en referencia a la conquista de la Décima tras su salida.

"Si ganar una vez al Real Madrid es muy difícil, ganar dos veces es mucho más difícil, y ganar una eliminatoria es aún más difícil"

En cuanto a su situación contractual con el Benfica, desveló que tiene un año más firmado, aunque con una cláusula especial: "La única cosa que existe es que tengo un año más de contrato con Benfica. Es un contrato especial porque fue firmado en periodo electoral y hemos querido proteger éticamente a un hipotético nuevo presidente, y tiene una cláusula por la que es muy fácil romper con el contrato. Pero con el Real Madrid hay cero".

De cara al enfrentamiento europeo, Mourinho reconoció la dificultad del reto: "Si ganar una vez al Real Madrid es muy difícil, ganar dos veces es mucho más difícil, y ganar una eliminatoria es aún más difícil". Con todo, se mostró ambicioso: "No pienso que sea necesario un milagro para que eliminemos al Real Madrid. Pienso que es necesario que el Benfica esté a un nivel máximo, casi rozando la perfección. Obviamente, el Real Madrid es el Real Madrid. La única cosa comparable es que el Real Madrid es un club gigantesco y el Benfica también lo es. De resto, no hay más nada que pueda ser comparable, pero el fútbol tiene este poder y nosotros podemos ganar".

Le gustaría que el Madrid ganase la Liga

El técnico luso también tuvo palabras para el entrenador blanco, Álvaro Arbeloa: "Me gustaría mucho eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro (Arbeloa) ganase la Liga y que se quedase por muchos años porque tiene mucha capacidad y mucho madridismo dentro, además de la personalidad para entrenar al Madrid que no es para todos".

Por último, pidió que el foco esté en el partido y no en su figura: "Su objetivo es eliminar al Benfica, seguir adelante y si es posible ganar la Champions. Que la gente se olvide de que soy yo", concluyó antes de visitar lo que definió como "un estadio de grandes memorias".

