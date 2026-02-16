Arbeloa apunta alto: "A Mourinho le deseo lo mejor, pero mi objetivo es eliminar al Benfica"

Álvaro Arbeloa volverá a cruzarse con José Mourinho apenas tres semanas después del 4-2 sufrido en Da Luz. El técnico del Real Madrid no escondió la admiración que siente por el portugués, pero dejó claro que en esta eliminatoria de acceso a octavos de final solo hay un objetivo: clasificarse y después optar al título final de la Champions League. Sin pensar en 'venganza' alguna.

"El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino"

"Si invito a Jose, será algún día a comer, no necesita sentarse en el sofá gris. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y tenemos una grandísima relación. Lo único que puedo decir es que le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, pero que después lo pueda ganar todo. Le deseo a él y a su familia todo lo mejor", afirmó en rueda de prensa.

Arbeloa insistió en que el Real Madrid compite con la máxima ambición y que su meta final sigue siendo la Champions. Pero para ello, primero debe superar a un Benfica al que identifica plenamente con su entrenador: "El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino. Su forma de jugar y competir será similar y, dentro de eso, hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo. Espero un rival muy competitivo e intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas", avisó.

No cree que Mourinho le sorprenda

El técnico madridista aseguró que conoce bien a Mourinho y que no espera sorpresas tácticas: "No creo que Jose me pueda sorprender. Sé perfectamente de lo que es capaz. Lo dije hace días que daba igual que se presentasen con el equipo de la 'Youth League', sabía la intensidad que iban a poner en el terreno de juego y mañana va a ser más de lo mismo. Incluso son capaces de jugar todavía mejor y debemos estar preparados para ello. Mi idea no es sorprenderle. Cuando el Real Madrid sale al campo hay que tener claro lo que tenemos enfrente", explicó.

Más allá del cruce, Arbeloa también se refirió al regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu en la vuelta: "Creo que le van a recibir con una gran ovación porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo Jose por el Real Madrid. Fue darlo todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirán con una gran ovación", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.