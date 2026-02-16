Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Arbeloa apunta alto: "A Mourinho le deseo lo mejor, pero mi objetivo es eliminar al Benfica"

El técnico del Madrid avisa de que su objetivo no es eliminar al Benfica, sino ganar la Champions League.

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa

El Real Madrid no debe volver a despistarse en Lisboa | EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Álvaro Arbeloa volverá a cruzarse con José Mourinho apenas tres semanas después del 4-2 sufrido en Da Luz. El técnico del Real Madrid no escondió la admiración que siente por el portugués, pero dejó claro que en esta eliminatoria de acceso a octavos de final solo hay un objetivo: clasificarse y después optar al título final de la Champions League. Sin pensar en 'venganza' alguna.

"El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino"

Álvaro Arbeloa

"Si invito a Jose, será algún día a comer, no necesita sentarse en el sofá gris. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y tenemos una grandísima relación. Lo único que puedo decir es que le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, pero que después lo pueda ganar todo. Le deseo a él y a su familia todo lo mejor", afirmó en rueda de prensa.

Arbeloa insistió en que el Real Madrid compite con la máxima ambición y que su meta final sigue siendo la Champions. Pero para ello, primero debe superar a un Benfica al que identifica plenamente con su entrenador: "El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino. Su forma de jugar y competir será similar y, dentro de eso, hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo. Espero un rival muy competitivo e intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas", avisó.

No cree que Mourinho le sorprenda

El técnico madridista aseguró que conoce bien a Mourinho y que no espera sorpresas tácticas: "No creo que Jose me pueda sorprender. Sé perfectamente de lo que es capaz. Lo dije hace días que daba igual que se presentasen con el equipo de la 'Youth League', sabía la intensidad que iban a poner en el terreno de juego y mañana va a ser más de lo mismo. Incluso son capaces de jugar todavía mejor y debemos estar preparados para ello. Mi idea no es sorprenderle. Cuando el Real Madrid sale al campo hay que tener claro lo que tenemos enfrente", explicó.

Más allá del cruce, Arbeloa también se refirió al regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu en la vuelta: "Creo que le van a recibir con una gran ovación porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo Jose por el Real Madrid. Fue darlo todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirán con una gran ovación", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álvaro Arbeloa y el 4-0 del Metropolitano: "Nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick"

Álvaro Arbeloa sonríe en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

La 'huida' de McGrath tras perder el oro en los Juegos

La 'huida' de McGrath tras perder el oro en los Juegos: la Policía tiene que ir a buscarle

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa

Arbeloa apunta alto: "A Mourinho le deseo lo mejor, pero mi objetivo es eliminar al Benfica"

Lamine Yamal durante el Girona-Barça de LaLiga

Girona - Barcelona, partido de hoy en directo: ¡¡GOOOOL de BELTRÁN en el 87'!! (2-1)

José Mourinho en rueda de prensa
Champions League

Mourinho recuerda su salida del Real Madrid: "Tres años duros, intensos y casi violentos, era lo mejor"

El atleta etíope Shura Kitata (i) se impone ganador por delante de su compatriota Asrar Hiyrden
Maratón

Accidentado desenlace en la Maratón de Sevilla: la 'foto-finish' decidió que había ganado Kitata

Alcaraz y Sinner se saludan tras el Six Kings Slam
ATP de Doha

La millonada que ganarán Alcaraz y Sinner solo por participar en el ATP de Doha: ¿cuánto dinero se llevan?

El torneo cataría se ha 'asegurado' la presencia de Alcaraz y Sinner tirando de cheque.

VÍDEO: Agresión a un árbitro en un partido de baloncesto en Fuerteventura
Canarias

VÍDEO: Agresión a un árbitro en un partido de baloncesto en Fuerteventura

El jugador de uno de los equipos empujó al árbitro después de que éste le pitara una falta.

Avalancha en los alpes

Dos riders mueren en una avalancha en el Tirol, Austria

Francesco Mazzoleni, en una imagen de archivo

Muere Francesco Mazzoleni, joven ciclista italiano de 18 años, atropellado mientras entrenaba

Lamine Yamal celebraa su segundo gol ante el Girona

Girona - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Publicidad