Lindsey Vonn regresa a Estados Unidos tras cuatro operaciones y nueve días hospitalizada

Lindsey Vonn, esquiadora estadounidense y leyenda de este deporte, ya está de vuelta a Estados Unidos después de nueve días en un hospital de Treviso, Italia, donde ha sido operada hasta en cuatro ocasiones después de sufrir una "fractura compleja de tibia" en la pierna izquierda fruto de su grave caída en el descenso del pasado 8 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.

"No me he puesto de pie en más de una semana... he estado en una cama de hospital, inmóvil desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en casa se siente increíble #inhome. Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien", ha publicado en su cuenta de X.

La esquiador de 41 años, sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas en Italia, publicaba un vídeo un su cuenta de Instagram solo unas horas antes de abandonar el Hospital Ca' Foncello de Treviso, donde ha permanecido durante nueve días antes de recibir el alta.

"Agradecida a los amigos, la familia, mi equipo y todo el personal médico que me está devolviendo a mí misma... Lentamente estoy volviendo a la vida, de vuelta a lo básico y a las cosas simples de la vida que significan más. Sonríe. Ríe. El amor", indicaba la reina del esquí alpino.

El accidente en la famosa pista Olympia delle Tofane en Cortina d'Ampezzo, una de las sedes del circuito alpino, dejó una de las imágenes de los JJOO. La propia Lindsey Vonn lanzó un primer mensaje tras el triste y doloroso final a su sueño olímpico, en el que aseguraba que "el único fracaso en la vida es no intentarlo".

"Y como en las carreras de esquí, tomamos riesgos en la vida. Soñamos. Amamos. Saltamos. Y a veces caemos. A veces nuestros corazones acaban rotos. A veces no alcanzamos los sueños que sabemos que podríamos tener. Pero esa es también la belleza de la vida; podemos intentarlo. Lo intenté. Soñé. Salté. Espero que si me quitan algo de mi viaje sea que todos tengan el coraje de atreverse enormemente. La vida es demasiado corta para no correr riesgos contigo mismo. Porque el único fracaso en la vida es no intentarlo", aseguraba la ganadora de 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso.