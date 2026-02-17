Vicente Vallés, Premio Iris al Mejor Presentador de Informativos: "Gracias a los medios tradicionales se hace buen periodismo en España"

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual reunió este lunes a la familia de la televisión al completo en el Teatro Real. Presentadores, reporteros, actores, guionistas y el resto de profesionales del sector audiovisual se dieron cita en esta gala anual de los Premios Iris que pone en valor los formatos y profesionales más punteros.

Los informativos de Antena 3 Noticias, líderes de su franja, destacaron en la noche de la televisión. Vicente Valles, presentador y director de Noticias 2, recibió el premio al Mejor Presentador de Informativos. Vallés recibió el premio de manos del también periodista y presentador Pedro Piqueras.

En su discurso, el de Antena 3 agradecía que hubiese sido precisamente Piqueras quien le otorgara el galardón. "Pedro y yo tenemos una gran historia de amistad y de trabajo juntos y solo puedo decir que quienes somos los presentadores de una generación inmediatamente posterior a la de Pedro hemos sido sus seguidores y hemos aprendido mucho de él".

Vallés compartió el premio con todo su equipo haciéndolo extensible a todas las redacciones "de eso que algunos califican de una manera despectiva como los medios de comunicación tradicionales". "Es gracias a estos medios: la prensa, la radio, la televisión que se hace buen periodismo en España", añadía.

Puso en valor además poder ejercer el periodismo en democracia. "Solo en los países en los que hay una dictadura, pongas la cadena que pongas te cuentan lo mismo", destacaba.

Atresmedia brilla en los Premios Iris con 4 galardones

Atresmedia brillaba en los Premios Iris consiguiendo además el premio al Mejor Programa Divulgativo por 'Lo de Évole' (La Sexta), el premio al Mejor Guion de Entretenimiento al equipo de guionistas de 'El Hormiguero', mientras que el premio de la Prensa Especializada recayó en Marc Giró que prepara ya su nuevo formato con Atresmedia.

Marc Giró fue el profesional del entretenimiento que más premios obtuvo. Ganó el Premio Iris 2025 a mejor presentador de entretenimiento por 'Late Xou' (TVE), un programa que también obtuvo el máximo galardón en su categoría y en la de mejor dirección en una gala en la que 'Querer' (Movistar Plus +) se ha consolidó como la gran triunfadora de la ficción.

PALMARÉS PREMIO IRIS 2025:

ENTRETENIMIENTO

- Mejor programa de entretenimiento: Late Xou.

- Mejor presentador de programas de entretenimiento: Marc Giró

- Mejor Dirección de Programas: Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por Late Xou.

- Producción de entretenimiento: Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por Pekin Express (HBO Max)

- Guión de entretenimiento: Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán y Jorge Marrón, entre otros, por El Hormiguero (Antena 3).

FICCIÓN

- Mejor ficción: 'Querer'.

- Mejor dirección de Ficción 'Antonio Mercero': 'Querer'.

- Mejor Contenido Original de Plataforma: 'Querer'.

- Mejor actriz: Carmen Machi, por 'Celeste'.

- Mejor actor: Pedro Casablanc por 'Querer'.

- Guion: Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer'.

- Producción: Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por 'Querer'.

INFORMATIVOS Y ACTUALIDAD

- Mejor informativo: 'Apagón Informativo de RTVE'.

- Presentador/a: Vicente Vallés.

- Reportero/a: Marc Campdelacreu.

- Programa de actualidad o magazine: 'La Hora de La 1' (RTVE).

- Presentador/a de programas de actualidad: Adela González (RTVE).

- Programa divulgativo: 'Lo de Évole' (La Sexta).

- Programa infantil: 'La casa de los retos' (Boing)

- Programa documental: 'El loco. Los silencios de Quintero (RTVE).

- Programas Autonómicos: mejor presentador, Modesto Barragán (Andalucía Directo, Canal Sur), y programas 'El campo es nuestro' (Aragón TV) y 'En compañía' (Castilla-La Mancha Media), con Ramón García a la cabeza, que este lunes, como ha dicho, ha cumplido 42 años de profesión.

