El momento en el que un hombre abre fuego en un partido de hockey hielo en Rhode Island y mata a dos personas antes de quitarse la vida

Se disputaba un partido de hockey de la liga de Secundaria en el Dennis M. Lynch Arena cuando de repente un hombre irrumpió armado y comenzó a disparar.

A causa de los disparos dos personas han muerto, incluida una niña pequeña. El sospechoso también ha fallecido y según el Ayuntamiento de Pawtucket en el estado norteamericano de Rhode Island la policía no está buscando a ningún otro sospechoso.

"Parece que son hechos intencionados, posiblemente una disputa familiar. No podemos publicar los nombres de las víctimas evidentemente porque queremos hablar con la familia, asegurarnos de que la familia es consciente de lo que ha pasado antes de publicar ninguna información", ha indicado la jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves.

Este suceso recuerda a lo ocurrido hace dos meses cuando un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown.

