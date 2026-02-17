El Gobierno pide investigar a TikTok, Meta y X por difusión de pornografía infantil mediante su inteligencia artificial

El Gobierno pide a la Fiscalía investigar a TikTok, Meta y X por la presunta creación y difusión de pornografía infantil a través de sus sistemas de Inteligencia Artificial.

Ha sido el propio Pedro Sánchez quien ha anunciado, a través de una publicación en X, que el Consejo de Ministros de este martes "invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

El presidente del Gobierno asegura que "estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas".

"La impunidad de los gigantes debe acabar"

"El estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", concluye Pedro Sánchez.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado este martes que el Consejo de Ministros activará el artículo 8 en el marco de la protección de los derechos de la infancia en redes sociales.

La ministra considera que es "un paso más" para reforzar la protección de los menores en el entorno digital y recuerda que en enero ya se pidió a la Fiscalía investigar si la red social X había cometido "delitos de pornografía infantil".