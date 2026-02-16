La 'huida' de McGrath tras perder el oro en los Juegos: la Policía tiene que ir a buscarle

La nieve de Bormio fue testigo del episodio más surrealista de estos Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán-Cortina. Atle Lie McGrath tenía el oro al alcance de la mano en el eslalon, pero un fallo en la segunda manga desató una reacción inesperada que dejó imágenes para la historia.

El noruego había dominado con autoridad la primera bajada, firmando un crono de 56.14, 59 centésimas más rápido que el suizo Loic Meillard. Todo apuntaba a que subiría a lo más alto del podio, pero en el segundo descenso, saliendo como último participante, se salió en una de las primeras puertas y arruinó su ventaja.

La reacción fue inmediata: lanzó los bastones, se llevó las manos a la cabeza y abandonó la zona de meta para caminar por la nieve hasta el bosque cercano, donde se tumbó en el suelo, visiblemente afectado. La escena obligó incluso a la intervención de agentes de Policía, que acudieron a buscarle para pedirle que regresara a la zona habilitada para los competidores.

Loic Meillard se lleva el oro

Mientras tanto, Meillard celebraba el oro olímpico, su tercera medalla en estos Juegos tras la plata por equipos y el bronce en gigante. El suizo se impuso por 0.35 centésimas al austriaco Fabio Gstrein, mientras que el veterano noruego Henrik Kristoffersen, a más de un segundo, completó el podio con el bronce.

En la misma prueba, el catalán Quim Salarich terminó en la decimonovena posición, logrando clasificarse para la segunda manga tras dos experiencias anteriores sin éxito. Fue una jornada especialmente dura en el Stelvio, con condiciones meteorológicas exigentes que dejaron fuera a más de 40 esquiadores en la primera bajada, ni siquiera perdonando a algunos de los grandes especialistas del eslalon.

