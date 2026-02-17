Los reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78, la más longeva de España, streaming en directo

Este martes, el hemiciclo del Congreso acoge el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Además de PP y PSOE, en el acto estarán Sumar, Vox y Podemos, mientras que no asistirán formaciones como Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG.

La sesión conjunta del Congreso y Senado comienza a las 12:30 horas con la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde les recibe la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Aquí puedes seguir el acto en directo.

