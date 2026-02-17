Benfica - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de playoffs de la Champions League, en directo

El Real Madrid vista este martes Lisboa para medirse al Benfica en la ida de playoffs de la Champions League, el mismo escenario donde cerraron la fase liga y donde sufrieron una dolora derrota (4-2) que les condenó a tener que jugar la ronda previa a los octavos de final. Los de Arbeloa se la juegan en el Estadio Da Luz, mítico escenario donde vio la luz la Décima con aquel gol de Ramos que forzó la prórroga ante el Atlético. El conjunto blanco llega a la eliminatoria ante el Benfica de Mourinho en un buen estado de forma y después de golear (4-1) a la Real Sociedad en LaLiga.

Se acabaron las segundas oportunidades y la Champions League entra en la fase de eliminatorias, donde los errores se pagan con eliminaciones. Lo sabe un Real Madrid que el año pasado también tuvo que jugar la ronda de los playoffs, en la que eliminó al Manchester City para citarse con el Atlético de Madrid en aquella recordada y polémica ronda de octavos de final, resuelta en los penaltis y con el doble toque de Julián Álvarez. El entonces Madrid de Ancelotti acabaría eliminado en cuartos de final ante el Arsenal.

El quince veces campeón de Europa entra en el formato que más le gusta, no hay equipo en el mundo que sepa gestionar la tensión de las eliminatorias como el Real Madrid. En Lisboa le espera el Benfica de Mourinho, capaz de derrotar a los blancos en la última jornada de la fase liga de la Champions League. Pase lo que pase en Lisboa, aún quedará la vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 25 de febrero.

El Real Madrid ha viajado a Lisboa con 24 futbolistas y con las bajas de Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Raúl Asencio y Éder Militao. Álvaro Arbeloa ha citado a cuatro canteranos: el portero Fran González, el central Joan Martínez y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

Convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Benfica

Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Defensas: Dani Carvajal, Trent, David Alaba, Rüdiger, Dean Huijsen, Mendy, Joan Martínez, Fran García y Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch.

Delanteros: Mastantuono, Brahim, Vinícius, Gonzalo y Mbappé.

Posibles onces del Benfica - Real Madrid de la Champions League

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Schjelderup, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Benfica - Real Madrid de la Champions League

El Benfica - Real Madrid, partido de ida de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026, se jugará el martes 17 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio da Luz.

El partido entre Benfica y Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la narración minuto a minuto, el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.