Accidentado desenlace en la Maratón de Sevilla: la 'foto-finish' decidió que había ganado Kitata

La tecnología confirmó lo que el ojo humano fue incapaz de distinguir en directo: Kitata se impuso por apenas milímetros al gran favorito en la capital andaluza, Asrar Hiyrden Abderehman, en un final tan ajustado como agónico.

La carrera masculina se rompió muy pronto. En el kilómetro cinco, un numeroso grupo de corredores etíopes lanzó el primer gran movimiento y deshizo el pelotón. Solo resistió su ritmo el keniano Justus Kangogo, el único atleta entre los diez primeros clasificados que no había nacido en Etiopía.

Los últimos 150 metros: fe, no estrategia

En los kilómetros finales ya no había táctica posible. Fue pura extenuación, según Martín Fiz, Campeón del Mundo de Maratón que estuvo en la línea de meta disfrutando de la carrera y ha hablado con Antena 3 Deportes. "En esos últimos 150 metros, se tira de fe", reconoce.

La llegada fue accidentada y emocionante hasta el extremo. "Nadie sabía quién había ganado", nos cuenta Martín Fiz. En meta, los dos etíopes cruzaron y se desplomaron sobre el asfalto. Solo la revisión fotográfica permitió proclamar vencedor a Kitata. Una ventaja mínima, imperceptible en tiempo real, que obligó a la organización a confirmar oficialmente el resultado tras analizar la imagen con un tiempo para ambos de 2 horas 3 minutos y 59 segundos.

La tecnología al servicio de los maratones

El recurso de la foto-finishen un maratón no es una excepción en el atletismo moderno. En grandes campeonatos ya ha sido decisivo. En el último Mundial, el tanzano Alphonce Simbu, se impuso por apenas tres centésimas en una llegada también ajustadísima. Y el propio Kitata ya había protagonizado otro sprint agónico en el Maratón de Londres en 2020.

La evolución del material deportivo, la mejora en la alimentación y la hidratación han cambiado el perfil del maratoniano. Hoy se compite más rápido y con menos "pájaras" en el tramo decisivo, según Martín Fiz. La larga distancia ya no se afronta con el mismo respeto temeroso de hace décadas: se corre a ritmos más altos y con mayor regularidad, y hay más competencia entre los atletas. En ese contexto, la tecnología es clave para garantizar justicia deportiva cuando las diferencias se miden en milímetros.

Una medalla… de madera

La edición sevillana dejó además una imagen insólita. Pese a la victoria, Kitata recibió una medalla de madera. Igual que los más de 17.000 corredores que participaron en la prueba. Las últimas borrascas impidieron que las medallas oficiales llegaran a tiempo y la organización activó un plan alternativo para no dejar a nadie sin reconocimiento en meta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.