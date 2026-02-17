Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La operadora pública ha probado el tramo recién reconstruido y Adif da por finalizados los trabajos de reparación del tramo recién reconstruido de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el que tuvo lugar el accidente del 18 de enero en Adamuz.

Adolfo Izquierdo
Publicado:

Después de que Adif haya autorizado la circulación, Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba y, de ahí, a destino en bus. El resto de los servicios programados se realizarán íntegramente por tren. En el trayecto Madrid–Málaga, el tramo entre Antequera y Málaga se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras de Adif.

Se cumple un mes del siniestro. Treinta días de parón han golpeado económicamente a muchos sectores, por ejemplo, al sector del taxi. Los que trabajan en la estación de Santa Justa, en Sevilla, saben cómo ha afectado esto a su día a día. Aseguran que su trabajo ya no es el mismo. “La estación no tiene pasajeros, no tiene trabajo, no hay volumen de venta, el turismo ha bajado muchísimo, estamos todos aquí parados”, aseguran.

Circulan los primeros trenes

La Junta de Andalucía ha cifrado en 1.000 millones de euros las pérdidas del sector turístico. Ya hay cancelaciones para la Semana Santa y la Feria de Abril.

Los planes y el día a día de cientos de personas también han cambiado. Hasta ahora han buscado rutas alternativas al tren para ir a trabajar o desplazarse de una ciudad a otra. La vía Madrid-Málaga aún tardará un poco más en reabrir. Está afectada también por derrumbes del temporal.

La operadora pública Renfe ha vuelto a poner billetes del servicio AVE a la venta a partir de este martes, sin interrupciones en el viaje. Sus competidores Iryo y Ouigo también tienen abierta la oferta de asientos para viajar mañana.

Siete heridos siguen hospitalizados

Siete heridos en el accidente ferroviario, en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces. No se han registrado nuevas altas en las últimas horas.

De los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. De los seis adultos, uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Además, en planta hay dos ingresados en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Vithas Málaga.

